iPhone appesantito per troppi dati? Non eliminare foto o app: questo trucco risolve subito il problema

Se il tuo iPhone è appesantito e funziona male devi assolutamente mettere in pratica questo trucco: problema risolto in pochi secondi!

Come abbiamo spesso ripetuto in altri nostri articoli, al giorno d’oggi è praticamente impossibile fare a meno del proprio smartphone, in quanto è diventato di fatto il nostro migliore amico. Bastano pochi tap per svolgere le azioni più disparate: mandare messaggi ed email, telefonare, condividere foto e video, navigare in rete, connettersi ai social, ascoltare musica e così via.

Può capitare, però, alle volte che il nostro dispositivo risulti appesantito e poco funzionale. Qualcosa in effetti potrebbe rallentarlo e farlo funzionare peggio del solito. Ma niente paura, prima di rivolgersi ad un professionista o prima di acquistarne uno nuovo prova a mettere in pratica questo trucco utilissimo valido per iPhone. Ti cambierà davvero la vita!

iPhone appesantito per troppi dati? Il trucco per risolvere il problema in pochi secondi

Se il tuo iPhone ultimamente funziona male e appare come appesantito, aspetta ad allarmarti e prova prima ad eseguire questa semplice procedura. Innanzitutto, occorre specificare che per far tornare lo smartphone come nuovo non serve per forza eliminare foto e video. Il problema potrebbe essere di fatto un altro e questo gesto potrebbe essere di conseguenza del tutto inutile.

Per andare sul sicuro, entra nelle Impostazioni e poi scorri in basso fino a trovare la voce Safari. Dopodiché, cerca Avanzate e clicca su Dati da altri siti web. Una volta arrivato a questa schermata elimina tutti i dati cliccando sul bottone posizionato in fondo.

Molto spesso, infatti, questi dati che si accumulano sull’iPhone durante la navigazione in rete possono appesantire e rallentare il nostro dispositivo, rendendo così la performance meno brillante. Non ti resterà, quindi, che uscire dalle Impostazioni e continuare ad usare lo smartphone come al solito. Grazie a questo trucchetto dovresti notare subito un netto miglioramento della resa su Internet.

Facile, non è vero? Alle volte basta davvero poco per risolvere un inconveniente apparentemente grave come questo. Quindi, la prossima volta che noti qualche anomalia di questo genere sul tuo iPhone aspetta a cancellare foto e video e prova prima a svolgere questa semplice operazione. Nella maggior parte dei casi il problema si risolverà come per magia, provare per credere! In questo modo avrai uno smartphone veloce senza fare sacrifici.