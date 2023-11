iPhone, dalle app alla batteria: sei trucchi poco conosciuti che miglioreranno la vostra esperienza

Le super novità di Apple del futuro ci fanno perdere il presente degli iPhone: ecco sei trucchi poco conosciuti, dalle app alla batteria.

Dicono che i prossimi iPhone, quelli del 2024. avranno qualcosa di mai visto, perché Apple, dopo essersi estromesso dal segmento di mercato dei pieghevoli (a forza di rinviare ormai non ci crede più nessuno ai foldable di Apple) deve rispondere a Google e, a breve, anche a Samsung.

Quasi tutti allineati sulla grande novità degli iPhone 16: funzionalità AI, perché i Pixel 8 e 8 Pro già ce l’hanno l’intelligenza artificiale generativa, perché Samsung uscirà proprio a gennaio con l’AI incorporata, sui Galaxy S24, previsti entro la fine di gennaio.

Ciò che sarà, sarà futuro. Nel presente però ci sono almeno sei trucchi poco conosciuti che possono elevare comunque l’esperienza di un iPhone, migliorandola, sia per quanto riguarda le app sia per la batteria del nostro Melafonino.

Trucchi iPhone: dall’eliminazione delle foto alla batteria, passando per lo spostamento delle app

Forse non tutti sanno che durante la digitazione, se si tiene premuta la barra spaziatrice, la tastiera di un iPhone può essere trasformata alla stregua di un touchpad, quell’input praticamente presente in tutti i PC che consente a un utente di usare il dito come un mouse per muovere il cursore (per molti più comodo, dipende dall’abitudine) per rendere l’esperienza dello spostamento di parole e frasi più immediato.

Se su Safari si tengono i quadrati sovrapposti nell’angolo in basso a destra, premendo “Chiudi” tutte le schede, elimini tutto in una botta sola. Un altro trucco poco conosciuto è l’eliminazione rapida della foto, una scorciatoia davvero efficace: tenendo premuta una foto e trascinando il dito in diagonale “in Foto” per selezionare più immagini contemporaneamente, apparirà il pulsante elimina, et voilà il gioco è fatto.

Oppure convertire velocemente una valuta, basta scorrere verso il basso dalla parte superiore della schermata Home (o scorri da sinistra a destra su un iPhone X o modello successivo), quindi tocca la barra e digita una valuta (come $200) e verrà automaticamente convertita nella valuta locale. Non solo.

Controllare la batteria è davvero un gioco da ragazzi, basta andare su Impostazioni > Batteria > Stato della batteria e controllare la lettura della capacità massima. In questo caso se è sotto l’80% va cambiata. Sapete che si possono spostare le app più velocemente.

Per muovere una app bastano pochi secondi. Tienine una premuta facendola muovere, quindi contemporaneamente tocca altre app, facendole impilare in modo da poterle spostare più facilmente. Godiamoci il presente di un’iPhone, quel che sarà domani lo scopriremo solo vivendo.