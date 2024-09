iPhone, dovete subito andare nelle Impostazioni e controllare se queste funzioni sono attive

Tutti i possessori di iPhone devono immediatamente andare nelle impostazioni per controllare se queste funzioni sono attive: ecco il motivo.

Settembre è un mese importante per Apple e per gli amanti degli iPhone. La compagnia americana ha infatti lanciato per la prima volta sul mercato il suo rivoluzionario telefono proprio nel mese di settembre e da quel momento è tradizione che il nuovo modello del “melafonino” e alcune delle novità più importanti a livello software vengano lanciate proprio in questo periodo.

In tal senso il 2024 non ha fatto eccezione, visto che Apple ha presentato ad inizio mese il nuovo modello di iPhone (il 16) riuscendo ancora una volta ad anticipare la concorrenza con funzioni e applicazioni innovative. Il nuovo tasto di controllo della fotocamera e le nuove funzioni ad esso associate rendono iPhone 16 una vera e propria fotocamera professionale e di conseguenza uno degli oggetti tech più desiderati del momento.

Apple non ha trascurato però i suoi attuali utenti ed ha anche rilasciato la nuova versione del suo sistema operativo, iOS 18. Non si tratta di un aggiornamento di poco conto che aggiunge solo modifiche opzionali ed estetiche, ma una nuova versione del sistema operativo che migliora in tutto quella precedente e che aggiunge tante nuove funzionalità che però vanno scoperte.

Tutte le novità di iOS18 che i possessori di iPhone devono conoscere

L’aggiornamento ad iOS18 è dunque un imperativo per tutti i possessori di iPhone, sia per migliorare le prestazioni che per migliorare la sicurezza del telefono. Inoltre, come già accennato, ci sono tante novità che vanno attivate manualmente e che possono modificare la vostra user experience.

La prima novità riguarda la possibilità di proteggere ogni singola applicazione con un semplice tocco, vi basterà tenere il dito premuto sull’icona per qualche secondo per fare aprire il menu a tendina e selezionare il blocco con Face ID. In questo modo voi e solamente voi potrete avere accesso all’app e ai suoi contenuti, e per accedervi non dovrete fare altro che guardare il vostro telefono.

Apple ha aggiunto anche un’app che permette di gestire tutte le password che tiene traccia di tutti gli accessi agli account che avete collegato e che vi segnalerà eventuali compromissioni. L’utilità anche in questo caso è evidente, sia perché vi consentirà di non dover più segnare le password manualmente sia perché vi garantirà maggiore sicurezza.

Adesso è possibile modificare in qualsiasi momento e in qualsiasi modo vogliate il menu dei pulsanti rapidi, una possibilità di personalizzazione che vi consentirà di rendere il vostro iPhone più personale e funzionale. Possibile adesso anche modificare il menu a tendina, non solo inserendo in questo le app che preferite, ma anche spostando e modificando le icone a vostro piacimento.