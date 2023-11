iPhone, in pochi conoscono la ‘fotocamera nascosta’ con lo zoom potentissimo: come attivarla subito

La fotocamera dell’iPhone è un gioiellino che da solo varrebbe l’intero prezzo del prodotto, ma in pochi sanno utilizzarla al 100% delle possibilità.

I nuovi modelli di iPhone sono famosi, oltre che per le innumerevoli funzionalità, per una fotocamera di una qualità davvero eccezionale e le possibilità che questa offre sia per gli utilizzatori amatoriali, che per i professionisti che possono utilizzare questo dispositivo portatile come valida alternativa tutte quelle volte che non è possibile portare con sè attrezzatura voluminosa.

La fotocamera nascosta dell’iPhone permette di attivare uno zoom davvero incredibile. Per farlo però sarà necessario attivare alcune impostazioni dal menu dello smartphone, ma nessuna paura, in meno di un minuto avremo fatto tutto il necessario.

Questa modalità particolare di utilizzo della fotocamera offre, oltre a uno zoom e una lente di ingrandimento davvero eccezionali, anche altre funzioni davvero comode da avere sempre a disposizione all’occorrenza. Andiamo subito a vedere come attivarla, quando si presenterà l’occasione, basteranno pochi secondi per avere tutto ciò che ci serve.

Come attivare a utilizzare la potente fotocamera nascosta dell’iPhone

Per attivare e utilizzare ogni volta che vogliamo la fotocamera nascosta dell’iPhone con il potentissimo zoom del quale parlavamo poc’anzi, ci vogliono davvero pochi secondi e sarà poi sempre a portata di mano .

Per attivare la fotocamera nascosta dell’iPhone, segui questi passaggi:

Vai su impostazioni e cerchiamo la sezione Accessibilità

Una volta aperto il menu, abilitiamo la funzione Accesso guidato toccando la spunta a destra

toccando la spunta a destra Ora torniamo alla schermata precedente e andiamo su Abbreviazioni

Cerchiamo nell’elenco che compare la sezione Lente di ingrandimento

Spuntiamola e torniamo indietro

Ora se premiamo per tre volte consecutivamente in modo rapido il tasto di spegnimento dell’iPhone , ci apparirà un menù che contiene la funzione Lente di ingrandimento

, ci apparirà un menù che contiene la funzione Tocchiamo il tasto e, una volta avviata la funzione, godiamoci questo incredibile zoom per vedere qualcosa lontano o per ingrandire a dismisura un oggetto, un’immagine o una scritta che vogliamo analizzare nel dettaglio.

Oltre al trucco per il potente zoom nascosto dell’iPhone, la fotocamera ha altre funzioni. Ecco tre trucchi molto utili che ci permetteranno di risparmiare molto tempo o fare a meno di altri dispositivi. Una volta attivata la funzione della Lente di ingrandimento: