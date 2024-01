iPhone, nuova app con l’ultimo aggiornamento: straordinario ciò che potrai fare ogni giorno

L’ultimo aggiornamenti di Apple migliora l’esperienza dell’iPhone: lo straordinario modo per utilizzare la nuova app, ciò che potrai fare.

Una delle grandi differenze tra Apple, quindi IOS, e Android sta proprio qui: i dispositivi griffati dalla Mela più famosa al mondo, iPhone e i suoi simili, ricevono molti più aggiornamenti, lato sistema operativo, rispetto ai device del Robottino Verde.

Uscito soltanto a dicembre e messo da parte il problemone del surriscaldamento degli iPhone 15 (tutte e quattro le versioni) dovuto proprio a iOS 17 (e non al design in Titanium), l’aggiornamento del sistema operativo di Apple è già giunto al 17.2.

L’ultimo aggiornamento va scaricato: chi non l’ha fatto con l’opzione automatica, può farlo manualmente, ci vuole un attimo. E tutto cambia in un attimo. Solite correzioni di bug, un nuovo supporto per la ricarica wireless Qi2 (su iPhone 13 e iPhone 14), il miglioramento dello scatto con il teleobiettivo di iPhone 15 e la possibilità di girare “Video Spaziali”. Playlist condivise e la playlist “Preferiti” per gli utenti. In mezzo a tante novità, però, c’è una nuova app tutta da scoprire.

iPhone, un’app incentrata su salute e benessere. Un bell’esame di coscienza che potrai fare ogni giorno

Annunciata al WWDC di giugno, l’app Journal (o Diario se preferite) è una funzionalità incentrata sulla salute e sul benessere che mira a farti riflettere sui piccoli e grandi momenti della tua vita. Interfaccia basic, ma di livello superiore per la capacità di riconoscere i “Momenti” in base ai dati del tuo iPhone, inclusi i luoghi che hai visitato, le foto che hai scattato o gli allenamenti che hai eseguito.

È senza dubbio la novità più importante (ora disponibile per tutti) per iOS 17.2 di Apple. È stata progettata per farti scrivere sugli eventi della tua vita con suggerimenti che attingono dai dati sul tuo iPhone, nonché l’opzione per registrare video spaziali. Un app introspettiva e riflessiva, se vogliamo: consente quell’esame di coscienza quotidiano su come rispetti la tua salute, nel segno del benessere.

C’è anche il supporto per la registrazione di video spaziali, una funzionalità annunciata insieme all’iPhone 15 a settembre. Funziona registrando filmati simultaneamente dalle fotocamere principale e ultrawide dell’iPhone telefono per creare video 3D. E fa parte di tutte una serie di novità che vanno dall’impostazione di un pulsante di azione dell’iPhone 15 Pro per tradurre frasi, nuovi widget Meteo e nuove funzionalità per l’app Messaggi, incluso un pratico pulsante di recupero per passare rapidamente al primo messaggio non letto in una conversazione.