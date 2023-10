iPhone Screen Distance, la nuova funzione ti fa del bene | Ma se la volessi disattivare?

Hai mai sentito parlare della cosiddetta nuova funzione dell’Iphone di Screen Distance? Ma come possiamo fare per disattivarla? Scopriamolo insieme.

Sicuramente avrete sentito parlare anche di una nuova funzione dell’iphone, che appare senz’altro come una rivoluzione per noi e soprattutto per la nostra salute. Stiamo parlando del cosiddetto Screen Distance. Introdotta solo da poco tempo, questa funziona ha l’obiettivo di ridurre alcuni dei rischi a cui tutti noi ci esponiamo ogni giorno quando utilizziamo il nostro smartphone e senza neanche rendercene conto.

Dopotutto, come ben sapete, nonostante gli smartphone e più in generale la tecnologia sia entrata nella nostra vita come una vera e propria opportunità, non mancano di certo i rischi e i pericoli a cui siamo esposti.

In particolare, proprio per quanto riguarda questi pericoli, per molti quelli da considerare più importanti e urgenti sono quelli che hanno a che fare proprio con la nostra salute nel momento in cui ormai utilizziamo questi dispositivi tecnologici in modo quotidiano e costante. Ecco, dunque, qual è la nuova funzione introdotta dall’iphone ma, nel caso, anche come poterla rimuovere.

Funzione Iphone, come fare a disattivare lo Screen Distance

Come prima cosa, cerchiamo di capire di cosa parliamo quando facciamo riferimento a questa nuova funzione introdotta dall’iphone. Ovvero la cosiddetta Screen Distance che, al momento, è possibile trovare in ben due dei sistemi operativi della appple, ovvero l’iOS 17 e l’iPadOS 17. Tramite, infatti, la funzione di Face ID che permette di mettere in atto un riconoscimento facciale mediante l’intelligenza artificiale, infatti, i nostri dispositivi saranno così in grado di avvisarci quando lo schermo è troppo vicino ai nostri occhi.

L’obiettivo di questa funzione introdotta nell’iphone è senza dubbio quella di ridurre il più possibile alcuni degli effetti negativi che possiamo riscontrare dall’utilizzo di questi dispositivi tecnologici. E, nello specifico, di ridurre e prevenire la possibile insorgenza di affaticamento ed eventualmente miopia nei più piccoli. Tuttavia, sebbene le motivazioni che si nascondono dietro questa iniziativa siano senz’altro positivi, in alcuni casi può apparire un avviso eccessivo e spesso drastico.

Proprio per questo motivo, nel caso in cui lo ritenete necessario, vogliamo indicarvi come poter disattivare questa funzione nel vostro iphone. Un’idea potrebbe essere quella di ignorare l’avviso di Distanza Schermo, che potrebbe però rappresentare lo stesso una noia. In alternativa, si potrebbe provare a disattivare questa funzione mediante le impostazioni del proprio smartphone. A questo punto, non dovrete fare altro che selezionare Messa a fuoco. Ricordatevi che vi verrà chiesto un passcode per il Tempo di utilizzo del dispositivo e per sbloccare lo schermo, a questo punto.