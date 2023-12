iPhone, utenti impazziti: una opzione smette di far funzionare le sveglie

A causa di un errore, su iPhone esiste un’opzione nascosta che smette di far funzionare le sveglie. Ecco come risolvere subito il problema.

Con l’ultimo aggiornamento ad iOS 17, tutti gli iPhone di ultima generazione hanno potuto integrare alcune funzionalità extra parecchio apprezzate e che stanno venendo approfondite proprio in queste settimane per scoprirne tutti i segreti e i vantaggi. Basti pensare alla schermata home ancor più personalizzabile, ad AirDrop che funziona tramite contatto di due smartphone o anche al Poster per la scheda contatti.

Tutte chicche di cui già si è ampiamente parlato nei mesi scorsi. Ma ora sta emergendo un nuovo problema che ha fatto impazzire alcuni utenti. Pare esista una opzione nascosta che fa smettere di funzionare le sveglie. Provocando disagi per chi la sera prima di andare a letto ne imposta una per poi doversi svegliare la mattina e andare a lavoro. Ecco di cosa si tratta e come fare per risolvere subito il problema, in attesa di un aggiornamento ufficiale da parte di Apple.

Sveglie di iPhone non funzionano con questa opzione: ecco come risolvere

Ad allarmare gli utenti ci hanno pensato alcuni membri della community di Reddit, con diversi thread a testimoniare quanto sta accadendo e le possibili conseguenze di questa opzione nascosta. Pare che le sveglie smettano completamente di funzionare, con tanto di immagini e screenshot a dimostrare la veridicità di questa segnalazione.

Secondo quanto si legge, il tutto sarebbe provocato dalla cosiddetta funzione Attention Aware. Come spiegato sul sito di supporto Apple, questa feature dà modo agli iPhone di verificare se si sta prestando attenzione al telefono, così da intraprendere azioni automatiche per la facilità d’uso. Se il sistema operativo si accorge che state guardando lo schermo, non farà partire alcun suono quando l’allarme programmato dovrebbe suonare. Questo perché pensa che siate già svegli.

Alle volte però, il tutto non funziona nella maniera corretta e rileva presenze vicino alla telecamera del melafonino anche se non c’è nessuno. Se volete risolvere subito, vi basta disattivare Attention Aware e il gioco è fatto. Per prima cosa sbloccate il telefono e andate in Impostazioni. Scorrete ora fino alla voce Face ID o nella sottosezione dei controlli vocali da Accessibilità. Qui vi dovrebbe spuntare il pulsante per attivare o disattivare Attention Aware quando volete. Se vi è capitato in passato di notare che la sveglia non suona, allora questa guida è ciò che fa per voi.