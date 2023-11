La funzione sconosciuta dell’iPhone per scrivere messaggi nella metà del tempo: premi due volte questo tasto e vedrai

C’è una funzione sconosciuta dell’iPhone che dovreste conoscere ora per poter scrivere messaggi nella metà del tempo.

Uno dei grandi vantaggi degli iPhone di ultima generazione è senza dubbio rappresentato dalla sua tastiera. Con gli ultimi accorgimenti degli sviluppatori apportati su iOS 17, infatti, è possibile avere sempre tra le mani una disposizione dei vari caratteri ergonomica e che permette di raggiungere ogni singolo tasto con una o due mani. Senza contare le varie opzioni aggiuntive, come la possibilità di aggiungere una seconda lingua o di accedere comodamente alle emoji.

Ma non è finita qui perché, come sempre, Apple è in grado di riservarci alcune sorprese che sono uniche nel loro genere. Tra le altre cose, dovete sapere che esiste una funzione sconosciuta dell’iPhone che vi permette di scrivere messaggi di ogni tipo impiegando la metà del tempo. E non solo, perché potreste sfruttare questa feature anche per le note, per file scritti e via dicendo. Dopo averla provata, non ne farete più a meno.

La funzione sconosciuta di iPhone: come sfruttarla sulla tastiera

Grazie a questa fantastica funzione messa a disposizione di Apple su tutti gli iPhone di ultima generazione, scrivere non sarà più un problema. Avrete modo infatti di sfruttare una piccola scorciatoia che vi garantire un risparmio di tempo pazzesco. Basta tenere premuto su un tasto e il gioco è fatto, vi verrà mostrata una nuova interfaccia grazie alla quale svolgere una fastidiosa azione in men che non si dica.

Per fare una prova, aprite una chat su Whatsapp o anche una semplice nota dall’app dedicata. Ora iniziate a scrivere alcune righe, magari con qualche errore o mancanza a livello di ortografia. Di solito, quando si vuole modificare una parola si è soliti tenere premuti sul display e poi scorrere col dito sfruttando la lente di ingrandimento per andare nella parte che si vuole.

In realtà, c’è un trucco attivabile dalla tastiera che è molto più congeniale e vi farà risparmiare tantissimo tempo. Provate a tenere premuto sul tasto della barra spaziatrice per qualche istante. Vedrete che, come per magia, spariranno tutti i tasti e si verrà a formare uno spazio dove potrete scorrere il dito come fosse un Trackpad di un PC portatile. Il cursore potrà invece essere utilizzato nel testo che state modificando per andare istantaneamente nella riga che vi serve. Un fantastico strumento sconosciuto perfetto anche per file molto lunghi.