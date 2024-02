La porta USB-C apre uno scenario nuovo: adesso lo smartphone diventa computer

Grazie alla porta USB-C, il vostro smartphone può diventare un vero e proprio computer. Ecco come fare, bastano pochi euro.

Con il lancio della sua nuova serie di flagship, anche Apple si è dovuta adattare alle ultime normative dell’Unione Europea e abbandonare per sempre lo standard Lightning per la ricarica e lo scambio di dati. Gli iPhone 15 sono i primi melafonini in assoluto a sfruttare l’USB-C, così da allinearsi a tutte le altre grandi aziende tech e dar modo ai consumatori di poter utilizzare un cavo per più device. Evitando gli sprechi e i rifiuti tecnologici superflui.

Ma ci sono alcuni altri vantaggi che non sono stati inizialmente considerati dai consumatori ma che in realtà sono da sempre sotto gli occhi di tutti. Con l’avvento della porta USB-C, infatti, anche su iPhone si avrà la possibilità di godere di alcune chicche incredibili e mai viste prima. Una su tutte: la possibilità di trasformare lo smartphone in un computer vero e proprio. Ecco come fare, vi bastano pochi euro ed il gioco è fatto.

USB-C su iPhone 15: così trasformate lo smartphone in un computer

Questo accessorio in vendita su Amazon è tutto ciò che stavate cercando per trasformare il vostro smartphone in un computer vero e proprio. Valido per tutti i device con una porta USB-C, il focus è ovviamente tutto sugli iPhone 15. Prima serie in assoluto di melafonini targati Apple a non avere più il Lightning e a poter dunque accedere a migliorie non da poco.

Il dispositivo di Amazon offre ben tre porte extra per poter collegare altri dispositivi. A partire dalla USB-A, pensata per configurare stampanti, hard disk esterni, tastiere e tanto altro. E poi una porta HDMI, per connettere lo schermo del telefono ad uno schermo esterno. E la cosa pazzesca è che costa solamente 9,99 euro, con anche la possibilità di sfruttare la porta USB-C per mettere in carica il telefono senza dover staccare l’accessorio.

Come potete facilmente immaginare, questa chicca tech vi darà modo di sfruttare l’iPhone come un computer. Pensate per esempio alla possibilità di collegarsi ad un monitor col cavo HDMI, ad una stampante con l’USB-A e poi a periferiche come mouse e tastiere senza fili. Avrete modo di navigare in maniera veloce, di stampare documenti, di navigare in rete con uno schermo più grande e via dicendo. Incredibile vero?