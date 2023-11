Le tue App e i tuoi giochi si bloccano sempre su Android? La soluzione definitiva

Se le vostre app e i giochi si bloccano sempre su Android, non disperate. C’è una soluzione definitiva che fa al caso vostro.

Soprattutto con gli smartphone che montano Android come sistema operativo, può capitare che alcune app e giochi smettano di funzionare in maniera improvvisa e si blocchino. Il fenomeno viene definito come ‘crash’, che porta appunto alla chiusura immediata dei servizi e a un riavvio completo. Rischiando anche di perdere dati o di non ritrovare più quel post sui social network che aveva attirato la nostra attenzione.

E la situazione è persino peggiore quando si tratta di giochi, magari senza il salvataggio automatico e che dunque a causa del riavvio obbliga a dover rifare tutto. Ma perché succede tutto questo? E soprattutto, c’è una soluzione? Fortunatamente sì, ed è definitiva! Seguite questa veloce guida e vedrete che in poco tempo non ve la dovrete più vedere con problemi di questo tipo, sarà tutto più semplice e a portata di mano.

Potete finalmente dire addio per sempre ai fastidiosi crash di app e giochi su Android. Esiste infatti una comoda soluzione alla portata di tutti che si avvale di alcuni semplici passaggi per far sì che il sistema operativo possa funzionare al meglio e applicare alcune restrizioni fondamentali per far girare tutti i programmi nella giusta maniera. Senza sovraccaricare il dispositivo e la sua scheda tecnica.

Come evitare crash di app e giochi su Android: la guida completa

Dovete sapere che la causa dietro questi problemi risiede nella memoria RAM del telefono. Ecco perché potrebbe essere che un gioco o un’app stia tentando di accedere a determinati dati e, non riuscendoci, si blocca e ‘crasha’. Come fare per risolvere? Il primo grande consiglio è di riavviare il telefono, così da effettuare un refresh completo della RAM dalle app che lavorano in background e possono revocare rallentamenti.

Molto importante controllare anche di non aver esaurito lo spazio di archiviazione, in quanto questo lavora a stretto contatto con la RAM. Potete pensare di cancellare tutti quei file inutili che avete salvato, così da rendere più fluida l’intera esperienza. Oppure semplicemente eliminare i dati salvati delle app, andando nel menu apposito dalle Impostazioni e cancellando la cache.

Potete infine pensare di forzare l’arresto per le app che si comportano male, evitando che smettano di funzionare all’improvviso. Per fare ciò, andate nelle Impostazioni del dispositivo e quindi App. Scegliete il software di cui volete forzare l’arresto e poi fate tap su “Forza stop”. Così facendo, non avrete più problemi di crash col vostro dispositivo Android.