Localizzazione sul cellulare: come disattivare la funzione dal dispositivo

Volete disattivare subito la localizzazione sul cellulare. Ecco come fare, vi basta seguire questi veloci e semplici passaggi.

La privacy e la sicurezza personale quando si utilizza uno smartphone sono tra i fattori ai quali sarebbe meglio dare più peso in assoluto. Questo perché ogni giorno forniamo milioni di dati ai principali provider e servizi che utilizziamo, come possono essere i browser o i social network.

Ma anche le singole app che abbiamo scaricato, alcune delle quali lavorano in background e acquisiscono continuamente informazioni personali. Tra queste, vale la pena menzionare la geolocalizzazione. Ogni volta che si scarica una nuova applicazione, tra i vari consensi potrebbe esserci anche quello per registrare sempre la vostra posizione.

E magari per pigrizia, si è soliti premere su “consenti” continuamente per iniziare ad utilizzare il programma. Ma è un errore, perché ci si potrebbe mettere in serio rischio. Come fare dunque per tornare sui propri passi e disattivare il tutto? Ecco i passaggi da seguire, basta pochissimo.

Localizzazione sul cellulare, ecco come disattivarla subito

Se volete disattivare subito la localizzazione sul vostro cellulare, non c’è nulla di più semplice. Esistono infatti alcuni comodi e veloci passaggi che possono essere eseguiti tanto da Android quanto da iOS e in pochi istanti vi permetteranno di non essere più vulnerabili e di non far sapere al vostro telefono dove vi trovate in ogni istante della vostra vita.

Partendo da Android, vi basta fare swipe dall’alto verso il basso per aprire il centro di controllo e, tra le varie voci, dovrebbe comparirvi anche quella con la dicitura Posizione. Cliccateci sopra e poi premete sull’interruttore che, diventando grigio, vi confermerà che non sta più avvenendo la registrazione della vostra posizione in tempo reale.

Per quanto riguarda gli iPhone, invece, vi basta aprire l’app Impostazioni e poi cercare la voce Privacy e sicurezza. Tra le varie funzioni, quella che dovete cliccare è Localizzazione. Cliccate infine su Off per far sì che il GPS del telefono venga disabilitato completamente, confermando l’operazione tramite la voce Disattiva che vi spunterà nel pop-up.

Sapevate che potete fare tutto questo anche dal PC? Con Windows 10, dovete semplicemente andare in Impostazioni e poi scorrere fino a Privacy. Qui troverete Percorso sulla barra a sinistra, ciccateci e poi su Autorizzazione app fate clic su Modifica e poi su Disattivato di fianco all’interruttore per l’accesso alla posizione. Da macOS, invece, dovete andare nelle Impostazioni di Sistema, Privacy e Sicurezza, Localizzazione e poi mettere l’interruttore su Off nella voce apposita.