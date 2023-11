Mai più in pericolo quando cammini per strada: ti svelo due funzioni del tuo telefono che ti terranno al sicuro

Non ti senti mai sicura quando cammini per strada in città? Ecco come il tuo cellulare può salvarti in situazioni di pericolo.

Con i tempi che corrono, è normale non sentirsi sicure per strada quando si è sole. Sono tantissime le ragazze e le donne che camminano per le vie delle proprie città con ansia, paura e preoccupazione che qualcosa possa accadere loro durante il tragitto. Certamente la cronaca locale di città da Nord a Sud non aiuta a sentirsi meno in pericolo costante. Girare con lo spray al peperoncino giorno e notte è un metodo, ma sapevi che anche il tuo telefono può aiutarti e, in certe occasioni, anche salvarti.

Esistono infatti alcune funzioni sul tuo cellulare che non conoscevi e che possono tornarti davvero utili quando non ti senti sicura. Magari stai tornando a casa sola e noti qualcosa di strano, una persona che ti segue, un incontro indesiderato. Oppure sei stata approcciata da qualcuno che non ha buone intenzioni: puoi con un solo gesto e senza farti scoprire metterti potenzialmente in salvo: ecco come fare.

Queste funzioni sconosciute del tuo telefono ti possono salvare la vita quando sei da sola

Queste due importanti funzioni esistono sull’iPhone e probabilmente non ne eri a conoscenza. Possono davvero fare la differenza quando ti trovi in una situazioni di pericolo e non sai come uscirne. Non sempre c’è la possibilità di chiamare direttamente la polizia o una persona di fiducia che ti possa aiutare e questi trucchi possono comunque mettere in allerta chi di dovere senza che l’eventuale malintenzionato ti scopra mentre lo fai e in maniera veloce.

Pensando ad uno scenario positivo, quello in cui torni a casa sana e salva, c’è un modo semplice e velocissimo per farlo sapere ai nostri amici, genitori e fidanzati rimasti in pensiero. Vuoi far sapere loro che è andato tutto bene e che sei al sicuro della tua casetta o che sei arrivata a destinazione, puoi la funzione “Tutto bene“, che non solo allerterà l’altra persona che stia bene ma gli confermerà anche il tuo itinerario tramite la posizione e la geolocalizzazione.

E se invece hai bisogno di chiamare le autorità perché ti sta succedendo qualcosa? Puoi farlo con un solo tocco. Basta andare nelle impostazioni e nella sezione “Sos Emergenze“: qui puoi scegliere tu il metodo da usare per chiamare automaticamente la Polizia. Può essere un push laterale, una combinazione di tasti o un numero di volte in cui toccare un tasto.