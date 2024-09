Memoria interna dello smartphone sempre piena? E’ colpa di questa funzione ancora attiva

Non capisci come mai la memoria del tuo smartphone sia sempre piena? E’ tutta colpa di una certa funzione che forse non hai disattivato.

Il tuo smartphone ha sempre la memoria piena e, quindi, ti impedisce di scaricare foto, documenti o guardare video? E’ una seccatura che capita spesso a molti di noi e quasi nessuno riesce a capire di cosa si tratti e quale sia la ragione di questo inconveniente.

Può sembrare un problema da poco ma non lo è se, ad esempio, dal lavoro ti inviano un allegato che devi scaricare e visualizzare al volo mentre non sei a casa. Al di là del lavoro, se la memoria è piena non puoi nemmeno fare foto o video da inviare alle tue amiche o alla tua famiglia durante un’occasione importante.

Ma come mai capita spesso, anche se si eliminano e si cancella praticamente tutto, di trovarsi con la memoria del cellulare piena? In realtà la colpa è di una funzione. Se questa funzione non viene disattivata allora occuperà tantissima memoria e ci renderà meno agevole l’utilizzo del nostro cellulare.

Smartphone: ecco come svuotare la memoria

Molti telefoni di ultima generazione- ormai quasi tutti – senza che non ne siamo a conoscenza, hanno una funzione che è sempre attiva. Questa funzione non solo è inutile ma è anche dannosa in quanto ci occupa tantissima memoria rendendoci impossibile poi scaricare o inviare foto, documenti o altro.

In realtà nessuno sa di avere questa funzione e quando acquistiamo lo smartphone nessuno ce ne parla. Di conseguenza noi, non sapendo neppure di averla, non possiamo nemmeno disattivarla per liberare la memoria interna del cellulare. Il risultato è che, ogni tot, ci ritroviamo con la memoria piena pur avendo cancellato foto, video e documenti vari.

Com’è possibile? Tutta colpa di questa funzione che è del tutto inutile. Disattivale e la tua vita cambierà. Ma di quale funzione si tratta. Della Ram plus. Questa funzione si trova praticamente installata in automatico su tutti i cellulari. In teoria dovrebbe servire a rendere lo smartphone più veloce ma, in pratica, non serve a nulla e ti occupa solo un sacco di spazio.

Disattivarla è molto semplice, segui questi pochissimi passaggi ed è fatta:

Vai su Impostazioni

Ora vai su “assistenza dispositivo”

Clicca su “memoria”

A questo punto vai su Ram Plus e disabilita subito la funzione.

In alcuni cellulari può occupare addirittura 8GB di memoria: una vera follia! Dopo che avrai disabilitato questa funzione potrebbe venirti chiesto di riattivare il cellulare: nessun problema, fallo e poi ti sarai finalmente liberato di questa funzione assolutamente superflua e dannosa.