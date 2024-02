Memoria smartphone esaurita? Niente paura: adesso c’è un nuovo trucco che ti fa svoltare

Un grande trucco da praticare per liberare rapidamente la memoria del nostro smartphone: questa tecnica è infallibile.

Se solo avessimo la memoria infinita sul nostro smartphone, saremmo assolutamente felici e contenti. I file che sono presenti sul nostro dispositivo sono davvero tantissimi, e spesso abbiamo doppioni, stesse foto da piccole angolature diverse, video che ormai non consideriamo più, documenti personali, ma per un motivo o per un altro, accumuliamo questi file, tenendo la nostra memoria quasi sempre satura.

Ed è incredibile il numero di file obsoleti, screenshot, ed altro, che abbiamo nella nostra galleria, e lasciamo lì a sedimentare senza cancellarle. Se sono una o due, poco ci interessa, ma con questo ragionamento se ne accumulano a centinaia. Ecco quindi, una tecnica molto innovativa che sta spopolando sul web, che aiuta a tenere pulita la galleria e salvaguardare il nostro spazio sullo smartphone.

Come liberare memoria sul nostro smartphone?

I nostri telefono cellulari, l’ultima cosa che sembrerebbero davvero fare, è proprio telefonare. Ormai al loro interno c’è di tutto, da informazioni personali e bancarie, a file multimediali di ogni genere. E sono questi che per grande parte occupano la memoria del dispositivo, lasciano che spesso questa sia satura e provocando un malfunzionamento del telefono.

Si possono avere dei telefoni che permettono l’inserimento di una scheda SD esterna, ma il problema è soltanto rimandato, così come allocare i file su dei cloud, ma l’accumulo di materiale multimediale è comunque garantito. Qual è quindi la formula magica per poter svuotare in maniera costante e definitiva il nostro smartphone da file che non ci servono? Ecco qual è il metodo che sta spopolando sul web.

Il metodo da utilizzare

Come in ogni cosa, per poter avere successo bisogna metterci un po’ di volontà e olio di gomito. Dato che siamo praticamente sempre con il nostro cellulare tra le mani, anziché impegnare il tempo ad esempio sempre sui social, si potrebbe pensare di svuotare il telefono. La tecnica è la seguente: basta inserire in galleria una data a caso, ad esempio 23 settembre, e visualizzare tutte le foto di quel giorno, indipendentemente dall’anno, e cancellare i file che non ci servono manualmente.

E così, successivamente, fare con altre date: vi renderete conto di quanti file inutili sono presenti, download che non avete mai immaginato e foto o video presenti in galleria, che magari non sapete nemmeno come ci sono finite. Una tecnica che col tempo diventa appassionante, proprio per scoprire in quel preciso giorno cosa era presente nel nostro telefono: libererete un sacco di memoria.