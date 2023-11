Nascondi qualsiasi app dalla home del tuo Samsung in pochi secondi: ecco come fare

Se possiedi uno smartphone Samsung esiste un trucco facile di pochi secondi che ti permette di nascondere le app che tieni sulla schermata home.

Avere uno smartphone che finisce in mano ad altre persone non è forse la norma sempre ma può capitare di doverlo o volerlo prestare. Magari a qualche altro utente oppure ai piccoli di casa che vogliono giocare.

Ma se utilizzi lo smartphone per lavoro è probabile che sulla schermata home del tuo Samsung ci siano tutte quelle app che invece ti servono ma che, se qualcuno toccasse inavvertitamente, produrrebbero grossi danni. Per questo motivo potrebbe tornarti utile nascondere le app che si trovano nella home del tuo dispositivo ed evitare tocchi indiscreti. La funzione che cerchi è disponibile, anche se un po’ nascosta, all’interno delle Impostazioni.

Come nascondere le app se possiedi un Samsung

Il tuo smartphone può fare molto più di quello che pensi. Tra le tante cose anche metterti nelle condizioni di essere più tranquillo e di poter magari dare al cucciolo di casa il telefonino senza che questi mandi email aziendali toccando icone a caso sulla schermata di home. Esiste infatti un modo per garantirti privacy e tranquillità se possiede uno smartphone Samsung.

Quello che devi fare è aprire il menù generale delle impostazioni, quello identificato dalla rotella dell’ingranaggio, e poi toccare la voce relativa alla schermata home. Oltre a tutte le voci qui presenti relative alla personalizzazione troverai scritto: “nascondi app su schermata home e app“. Toccando si aprirà un menù con diverse zone. In alto troverai le applicazioni che sono già nascoste mentre subito sotto avrai l’elenco di tutte le app visibili.

Ogni app è contrassegnata da un piccolo cerchio grigio che diventa azzurro nel momento in cui tocchi l’icona e scegli quindi di nascondere quella determinata app. Se hai molte applicazioni puoi anche utilizzare la comoda funzione ricerca. Trattandosi di un cambiamento alla privacy molto importante e perché sia attivo il cambiamento di visualizzazione della schermata home del tuo smartphone Samsung dovrai confermare digitando il codice di sblocco del telefonino.

Puoi modificare le app presenti o meno visivamente nella schermata home con lo stesso percorso. E se in caso possiede più di uno smartphone anche non Samsung sappi che con un percorso simile la funzione si trova anche per esempio sugli Oppo. Per quello che riguarda gli Oppo il menù che ti serve si trova nella sezione relativa alla privacy dove troverai proprio la voce “nascondi app”.

Come per Samsung, anche nel menù Oppo devi scegliere le app da nascondere ma non vedrai apparire nessuna spunta blu, ogni app presente sul tuo smartphone viene elencata e semplicemente toccando lo switch accanto al nome potrai decidere quali vuoi far apparire e quali invece vuoi fare scomparire rapidamente.