Nei nostri smartphone c’è una sezione segreta da attivare con un codice su tastiera

Sapevi che nel tuo smartphone esiste una sezione segreta? Può essere attivata digitando un codice sulla tastiera del telefono.

Chissà cosa avrebbe detto Marshall McLuhan del boom degli smartphone. Il massmediologo canadese, morto nel 1980, non ha fatto in tempo ad assistere al boom delle nuove tecnologie, da lui peraltro ampiamente previsto. Il profeta del villaggio globale, d’altra parte, ha analizzato a fondo il fenomeno della televisione.

Per McLuhan ogni innovazione tecnologica è un’estensione artificiale di un senso umano o di una facoltà umana: la ruota ad esempio è una estensione del piede come i vestiti lo sono della pelle. Radio e televisione estendono artificialmente udito e tatto. I media elettronici però fanno qualcosa di più: in un certo senso estendono il sistema nervoso, non un unico organo di senso. In altre parole i nuovi media coinvolgono tutta la nostra persona.

Come considerare allora il telefonino? Anche se negli smombie – meglio noti come “zombie col telefonino” – si presenta alla stregua di un prolungamento del braccio, lo smartphone sembra sostanzialmente una protesi esistenziale capace di catturare la nostra attenzione più ancora della televisione. Qualcosa di simile a una scatola dei mille segreti. Segreti come questa funzione da attivare con un codice sulla tastiera, vediamo di che si tratta.

Sezione segreta dello smartphone: puoi attivarla con un codice

Il trucchetto della sezione segreta sui nostri smartphone è stato rivelato da Eleonora Viscardi, l’influencer tech più seguita di Instagram (qualcuno la definisce una sorta di Salvatore Aranzulla al femminile). Brianzola, con una laurea in Economia e Commercio alla Bicocca di Milano, Eleonora Viscardi è seguita da 686 mila follower sulla piattaforma di Meta.

In uno dei suoi ultimi video l’influencer tecnologica ha svelato come attivare una funzione segreta sul nostro telefono. Per farlo dovremo andare sull’app delle chiamate e poi digitare questo codice sulla tastiera: *#*#7287#*#*.

Successivamente dovremo cliccare sul tasto conferma. A questo punto ci uscirà un menù che ci permetterà di verificare che funzioni tutto sul nostro dispositivo. Potremo ad esempio controllare se il nostro audio funziona correttamente senza distorsioni. Ogni volta andremo a confermare i risultati della verifica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Viscardi ✍️Digital expert (@eleonora.viscardii)

Si tratta di una funzionalità molto interessante per controllare lo stato del nostro dispositivo. Avremo modo anche di fare un test del display. Potremo farlo scorrendo lo schermo verso destra per essere sicuri che tutto funzioni nella corretta maniera.

Sono veramente tantissime le funzioni da verificare, a cominciare dal touch panel per fare una diagnosi completa del nostro smartphone e verificare che tutto sia in ordine. Non resta che provare per sincerarsi dello “stato di forma” del nostro device.