Non puoi non conoscere questa funzione (stupenda) che trovi su iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max

Trucchi e funzioni nascoste per iPhone 15 ed iPhone 15 Pro Max. Ce né una (stupenda) che non puoi non conoscere. È in hype.

Ci hanno messo un po’ a far impazzire tutti gli appassionati dei dispositivi Apple. Per colpa non proprio dei nuovi iPhone 15, piuttosto di iOS 17, che ha fatto (e sta facendo tutt’ora) un po’ di bizze con le app di terze parti.

Colpa del nuovo sistema operativo se all’inizio gli iPhone 15 avevano un surriscaldamento eccessivo, non del nuovo design in titanium. Colpa di iOS 17 per quei misteriosi spegnimenti notturni. Colpa di IOS 17 per una batteria meno performante di quella che Apple aveva promesso, non degli iPhone 15 in sé e per sé.

Colpa di iOS (la versione 17.3 è stata inizialmente tolta dalla beta perché dava problemi di varia natura) non degli iPhone 15, un dispositivo davvero performante, con trucchi e funzioni nascoste davvero interessanti. Ce n’è una in particolare in hype, anche se non tutti la conoscono.

Iphone 15 e iPhone 15 Pro: tasti e connettore aprono un nuovo mondo. Tutto da scoprire

Il minimo comun denominatore tra i quattro iPhone 15 è doppio: la Dynamic Island onnipresente, il connettore USB-C che ha mandato in pensione il cavo lightning, causa diktat delle nuove normative UE. Forse non tutti sanno che con il nuovo connettore in realtà apre un mondo nuovo: ora si possono collegare dispositivi esterni: l’app file diventerà un vero e proprio gestore file, accendendo e salvando sul Melafonino qualsiasi file, trasformando l’Iphone in una specie di mini Mac, con mouse e tastiera. Provate a collegare in cavo con tante porte (anche l’HDMI), vedrete ciò che può accadere.

iPhone 15 Pro e Pro Max sono praticamente uguali, differiscono soltanto per dimensione camera tele: lo zoom che sul 15 Pro Max arriva fino a 5x, sul Pro si ferma a 3. Ma ora c’è un modo molto più rapido per richiamare la fotocamera, anche da Melafonino spento. La grande novità degli iPhone 15 (pro e Pro Max) è il tasto action, un tasto davvero utile per richiamare tante funzioni, che vanno ben oltre il “silenzioso”. Entrando da impostazioni e selezionando da lì il tasto action, si possono selezionare a scelta le nuove funzioni messe a disposizioni da Apple.

Silenzioso sì ma anche full immersion: si può richiamare la torcia, memo vocale o comandi rapidi creati dagli utenti. Ce ne sono anche altre, a voi la scelta, se volete sapere l’hype che sta andando per la maggiore è proprio la fotocamera (e le sue declinazioni, foto e selfie) semplicemente perché ogni occasione è buona per scattare una foto e salvare un’immagine. Basterà tener premuto il tasto Action (anche da iPhone spento) e la fotocamera (o un’altra funzione che avete scelto) si avvia in un amen. Potere dell’iPhone.