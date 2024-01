Non rispondere mai a questo numero verde con prefisso 800: basta un niente e ti svuotano il conto

La Truffa del Numero Verde 800. Avete mai sentito il termine spoofing? É una minaccia che arriva da criminali esperti: come difendersi.

Con la diffusione sempre più dilagante di nuove tecnologie e strumenti correlati, si sono affinate (purtroppo) anche gli stratagemmi sofisticati e ingegnosi per truffare utenti ingenui e sprovveduti.

Tutti sono abbastanza allertati sui metodi di phishing, ossia frodi che arrivano sotto forma di comunicazioni articolate e apparentemente verosimili, inviate attraverso internet. Hanno lo scopo di sottrarre informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso e, successivamente, il nostro denaro.

Tuttavia, meno noto è lo stratagemma dello spoofing. É un altro tipo di tipo di attacco informatico che consiste nella falsificazione dell’identità (spoof). Anche in questo caso l’obiettivo è raccogliere informazioni “riservate” e credenziali degli utenti. Recentemente sta dilagando la truffa della finta telefonata con il prefisso 800 che si può inquadrare proprio in tale ambito. Scopriamo in cosa consiste.

Truffa con il prefisso del Numero Verde 800: come smascherarla e proteggersi

Il Numero Verde 800 è spesso associato a istituzioni finanziarie, enti governativi e aziende. Viene spontaneo rispondere qualora si riceve una telefonata da un numero contenente questo prefisso. Nell’era digitale, invece, è diventato lo stratagemma per una nuova truffa.

La prima informazione semplicissima da conoscere ma spesso trascurata è che i numeri con prefisso 800 sono abilitati solamente a ricevere chiamate, non possono effettuarle. Questa è la prima spia che rivela con assoluta certezza che stiamo per cadere in un inganno. Se riceviamo una chiamata da un numero con prefisso 800, è ovvio che potenzialmente si tratti di una frode.

Evitate di rispondere. Tuttavia, i criminali informatici sono davvero preparati e usano tecniche di ingegneria sociale per alterare il prefisso telefonico o indirizzi email al fine di apparire autentici agli occhi delle vittime. Fanno di tutto per guadagnare la fiducia del povero utente di turno, spacciandosi per istituti bancari o enti governativi.

É così che estorcono informazioni sensibili come dati personali, codici fiscali, pin o persino dettagli bancari. La prima azione di difesa contro la frode del numero verde è rifiutare qualsiasi chiamata in entrata. Non dare informazioni personali a nessuno a meno che non siate sicuri che sia affidabile al 100%.

Se sorgono dubbi, contattate direttamente l’ente o l’autorità di cui millantano l’identità per verificare che la chiamata sia legittima. Se ritenete di essere caduti vittima di imbroglioni, bisogna agire con tempestività. Controllate il vostro conto bancario per rendervi conto di eventuali transazioni sospette e denunciate alle autorità competenti.