Non spendere soldi inutilmente: ti insegno il trucco per formattare velocemente il tuo telefono

Avete bisogno di formattare il vostro telefono? Non spendete soldi inutili, ecco il trucco per farlo in pochi e semplici passaggi.

La manutenzione del proprio telefono è da tempo fondamentale. Ancor di più in questi tempi, considerando quanto poniamo sotto sforzo i dispositivi con app sempre più pesanti, programmi vari, software dedicati al gaming e via dicendo. Che con gli anni portano ad una saturazione della memoria interna disponibile, che inevitabilmente va ad intaccare anche quella RAM e dunque comporta rallentamenti spesso fastidiosi.

Se anche voi vi siete ritrovati in questo fastidioso grattacapo oppure avete decido si vendere lo smartphone, allora molto probabilmente starete cercando un metodo per formattare il tutto. Se non sapete come fare, non affidatevi ad un esperto o un centro di assistenza che vi faranno spendere soldi inutili. Esiste un trucco molto più veloce e facile per formattare il telefono in qualche minuto, seguite questa guida e il gioco è fatto.

Come formattare il telefono velocemente: la guida completa

Seguendo passo dopo passo tutti questi passaggi, in qualche minuto riuscirete a formattare il vostro telefono e farlo tornare alle condizioni di fabbrica. Così da riutilizzarlo alla stessa velocità dei primi tempi oppure venderlo ad un’altra persona senza il rischio di perdere dati personali e sensibili. Che potrebbero portarvi a rischi non da poco a livello di sicurezza personale.

Se siete in possesso di un device Android, per prima cosa effettuate un backup dei dati così da non perdere nulla. Ora andate in Impostazioni e poi scorrete fino alla voce Sistema. Tra le opzioni disponibili, quella che vi interessa è Ripristinare i dati di fabbrica. Fate tap su Continua e digitate il codice di sblocco e la password dell’account Gmail. Confermate l’operazione e attendete qualche minuto, così che tutti i dati vengano eliminati.

Da iOS, invece, vi basta aprire l’app Impostazioni a forma di ingranaggio e poi scegliere Generali. Qui troverete in fondo la sezione Trasferisci o inizializza iPhone. Fate tap quindi su Ripristina, digitate il codice d sblocco e confermate tutte le opzioni che vi vengono proposte. Completata la procedura, partirà la formattazione del vostro iPhone che in qualche minuto tornerà come nuovo.

Sia per Android che per iOS, una volta che il telefono verrà riavviato alle condizioni iniziali, ci sarà un’opzione comoda e veloce per ripristinare i vostri dati tramite l’ultimo backup che avete effettuato. Che sia da cloud o da dispositivo esterno, è tutto disponibile sin dal lancio.