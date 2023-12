Nothing Phone 2, trapelano i primi leak: risolto il problema del modello precedente

Il nuovo Nothing Phone 2 A fa un deciso passo avanti rispetto al primo modello, le novità in un leak molto interessante.

La società Nothing continua a lavorare sulla nuova generazione dei suoi Nothing Phone, che hanno già piacevolmente sconvolto il mercato degli smartphone. Secondo le nuove voci di corridoio abbiamo qualche dettaglio in più rispetto a un prodotto che andrebbe sotto il nome di Nothing Phone 2A.

Una versione diversa del Nothing Phone di seconda generazione attualmente disponibile per un prezzo di circa seicento euro. La fonte dei rumor è il social che appartiene ad Elon Musk ma ci sarebbero diverse altre informazioni che nei fatti corroborano queste voci di corridoio.

E tra le voci di corridoio c’è proprio il fatto che la società stia lavorando a questo prodotto, denominato nei leak 2A, e non al Nothing Phone 3. Le specifiche tecniche che circolano sono interessanti anche se non rivoluzionarie, ma più interessante è quello che dovrebbe accadere all’interno, dove la società Nothing non è riuscita ancora a dare il meglio di sé e dove invece adesso potrebbero trovare soluzione a tanti problemi riscontrati con i primi device.

Quello che sappiamo su Nothing Phone 2A

Come già accennato, la prima informazione che arriva dal social che una volta chiamavamo Twitter è che non si tratta del Nothing 3 ma di un modello 2A. Guardando alle specifiche abbiamo un prodotto con display da 6.7 pollici AMOLED a 120 Hertz con layout della fotocamera frontale centrale, primo cambiamento rispetto al modello precedente che invece aveva un layout laterale. La fotocamera posteriore dovrebbe essere da 50 megapixel e lo smartphone dovrebbe arrivare completo di una batteria da quasi 5000 mAh.

Il sistema operativo al suo interno sarà il Nothing OS 2.5 che a sua volta si basa su Android 14. Sempre secondo i bene informati online la data prevista per un reveal ufficiale di questo smartphone – che dovrebbe posizionarsi un gradino appena sotto il Nothing Phone 2 in termini di prestazione – potrebbe essere all’inizio dell’anno prossimo e dovrebbe avere un range di prezzo leggermente più basso rispetto a quello cui Nothing ci ha abituato.

Quello che manca però è, per esempio, l’informazione riguardo il processore all’interno mentre invece a quanto pare verranno affrontati tutti quei piccoli inciampi che avevano reso l’esperienza degli utenti con il primo modello un po’ problematica: il sistema operativo Nothing si era infatti rivelato piuttosto soggetto ai bug mentre su questo modello dovremmo riuscire ad avere un’esperienza più completa ma soprattutto meno sconnessa. E proprio parlando del processore c’è chi già si preoccupa del fatto che, per rimanere nella fascia di prezzo media di cui si parla con insistenza, lo smartphone finirà con il possedere dei chipset Snapdragon ma di generazioni precedenti, rendendo quindi il prodotto sì meno costoso ma non più conveniente. E su questo il social si sta spaccando.