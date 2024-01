Nuova funzione di sicurezza per i tuoi figli: come si attiva il Check In su smartphone

In arrivo una nuova impostazione per gli smartphone: d’ora in avanti i nostri figli saranno più protetti. Ecco come funziona

Tenere aggiornato il proprio smartphone non è utile soltanto per acquisire nuove funzioni. Ma anche per proteggere al meglio la propria privacy. Questo perché il sistema operativo raccoglie delle nuove impostazioni che potrebbero essere d’aiuto per tutti noi. E dato che le case produttrici se ne preoccupano spesso, non c’è molto di cui stupirsi. Difatti sembra che Apple abbia rilasciato una nuova funzionalità interessante.

Apple ha aggiunto una nuova funzione a Messaggi con il lancio di iOS 17. Ci permetterà di far sapere a chi vogliamo se siamo tornati a casa sani e salvi. Prende il nome di Check In, ed è quello che abbiamo sempre sognato. Si tratta di una funzione molto semplice da usare e che non richiederà tanto tempo. Ma come deve essere impiegata nello specifico? Continua a leggere per scoprirlo e non sottovalutarla: potrebbe esserti d’aiuto più di quanto credi.

Nuova funzione per la sicurezza, Apple ha lanciato Check In: ci servirà come non mai

Check In è in grado di rilevare in automatico quando siamo casa. Poi lo comunica ad una persona, o a più gruppi in questo caso. Non appena il Check in sarà terminato si riceverà una notifica d’avviso. E se accade qualcosa di inaspettato, come un ritardo per esempio, Check In riconoscerà che non si stanno facendo progressi. Quindi farà il check-in con te chiedendo se si desidera raggiungere in tempo la meta prevista.

Se non si risponde, Check In avviserà la persona che non siamo ancora arrivati. Poi comunicherà anche la posizione, ma solo se è disponibile. Un sistema molto utile per chi ha ha figli perché permette di monitorare i loro spostamenti. La funzione infatti comunica anche il percorso seguito e il livello di batteria. Queste informazioni sono crittografate end-to-end, garantendo la privacy ovunque ci troviamo. Check In funziona in una maniera molto semplice anche durante la personalizzazione della funzione.

Difatti basta selezionare la conversazione di una persona fidata. A quel punto andrà toccato il pulsante “+” a sinistra e poi andrà scelta l’opzione Check In. Così facendo sarà possibile inserire la posizione da raggiungere e l’orario previsto. Si possono configurare persino le informazioni da dare in caso di necessità. E quando saremo arrivati a destinazione Check In avviserà l’utente da noi scelto. Parliamo di una impostazione notevole e che suggeriamo vivamente di usare.