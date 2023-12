Ora è possibile modificare il suono di notifica predefinito sul tuo iPhone: la procedura

Siete stanchi del suono di notifica predefinito su iPhone? Ecco la procedura per poterlo modificare subito, vi basta qualche secondo.

Negli ultimi anni, Apple ha puntato sempre di più sulla personalizzazione. Con gli ultimi aggiornamenti del sistema operativo iOS, gli utenti hanno modo di accedere a una lunga serie di opzioni per poter scegliere come modificare al meglio il proprio melafonino. Basti pensare alla schermata di blocco, con la scelta di font, dimensioni, sfondi e via dicendo in qualche istante.

Grazie alle ultime versioni di iOS 17, il team di sviluppatori dell’OEM di Cupertino ha voluto fornire una possibilità in più a tutti coloro che sono in possesso di un iPhone di ultima generazione. Quante volte avete desiderato cambiare il suono della notifica principale? Ora potete farlo, seguendo questi comodi e veloci passaggi disponibili direttamente nelle impostazioni di sistema del software. Seguite la guida e avrete risolto in qualche secondo.

iPhone, ecco come cambiare il suono di notifica predefinito

Se avete un iPhone di ultima generazione aggiornato a iOS 17, dovete sapere che Apple vi dà la possibilità di modificare anche il suono di notifica predefinito che da sempre caratterizza gli smartphone dell’azienda californiana. Ci sono alcuni passaggi di base da seguire che sono molto semplici e a prova di tutti. Grazie a questa guida, il vostro telefono sarà ancora più personalizzato e unico nel suo genere, e potrete mettere in campo la vostra creatività.

Se ancora non lo avete fatto, come prima cosa dovete aggiornare il sistema operativo ad iOS 17.2. Andando in Impostazioni, Generali e poi Aggiornamento Software. Conclusa quest’operazione, potrete modificare il suono di notifica di alcune app come Messaggi e Mail. Vi basta aprire l’app Impostazioni e poi scorrere fino alla voce Suoni. Qui ci sarà un nuovo strumento dedicato proprio agli avvisi di sistema.

Così da ripristinare il tutto al Tri-Tone classico oppure scegliere tra uno dei tanti altri alert che vengono messi a disposizione da Apple con una libreria dedicata. Si tratta di un’importante modifica che sicuramente potrà tornarvi utili quando ricevete un avviso da una delle app disponibili di default all’interno dei melafonini. Così che non si verificherà più quella classica situazione del “Era il mio iPhone o il tuo?” quando si è in compagnia di altre persone con smartphone Apple e si ha lo stesso suono di notifica. Provate ora, è facilissimo e impiegherete qualche secondo per farlo.