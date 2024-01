Paura che ti rubino le password (importanti) del telefono? Questa funzione ti salva in ogni caso: ecco come funziona

Hai timore che le tue password importanti del telefono siano a rischio? Prova questa funzione: ti salva in ogni momento.

Lo smartphone di ogni persona ha al suo interno app e contenuti protetti spesso da password. Dalle foto ai dati fino ai conti bancari, il telefono è ormai custode di tantissimi e importantissimi elementi. Proprio per questo può segnalarsi alle volte l’iniziativa pericolosa dei malintenzionati e degli hacker.

Per quanto si impostino password complicate, i malintenzionati possono arrivare all’obiettivo mettendo in atto determinate tecniche, come i malware veicolati dalle app. Il rischio con il passare del tempo si fa sempre più concreto, e diventa obbligatorio correre ai ripari prima che si verifichi il problema.

In questa ottica entra in scena una funzione che bisogna non solo considerare ma anche utilizzare per difendere le password dello smartphone. Questa soluzione ci viene fornita da Google e rappresenta una barriera protettiva davvero solida ed efficace.

Proteggi le password dello smartphone con una funzione Google: come funziona

La tecnologia offre tantissime soluzioni in materia di sicurezza e privacy, in grado di fornire la giusta protezione ai dispositivi degli utenti. Per le password si segnala l’equivalente per Android di Windows Defender, stiamo parlando di Google Play Protect. Questo è una funzione integrata che aumenta considerevolmente la sicurezza degli utenti.

Su Android è disponibile la funzione Google Play Protect che ha l’obiettivo di proteggere gli utenti da minacce come malware, app dannose e virus. Questo sistema però non è un comune antimalware ma grazie al machine learning dell’azienda di Mountain View si adatta continuamente andando a migliorare il livello di protezione.

Google Play Protect funziona tramite la combinazione di tecnologie avanzate e algoritmi di apprendimento automatico per proteggere il dispositivo di riferimento. Questo sistema opera scansionando le app potenzialmente pericolose giornaliere e ricerca quelle potenzialmente pericolose su richiesta e offline.

Quando un’app viene scaricata dal Play Store, è automaticamente sottoposta ad un rigoroso processo di scansione per stabilire la sicurezza. Google Play Protect analizza il comportamento, le autorizzazioni e altri aspetti dell’app per rintracciare eventuali pericoli.

Lo strumento ricorre a servizi di verifica e scansioni delle app basati su cloud per identificare le applicazioni potenzialmente dannose (PHA) il più presto possibile, così da ridurre il tempo di esposizione. Durante la scansione, è rilevato il 93% dei PHA con i dati trasmessi ai server di Google solo quando c’è un sospetto PHA. In questo modo si eviterà la condivisione con l’azienda di dati non necessari.