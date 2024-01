Per avere uno smartphone fluido e veloce devi solo seguire questi passaggi: facilissimo, ci metti 2 minuti

Ti sembra che il tuo smartphone sia abbastanza lento? Puoi migliorare la fluidità e la velocità con questi passaggi: bastano solo 2 minuti.

Uno smartphone appena acquistato ci permette di avere un dispositivo sempre rapido e scattante. Con il tempo e il costante utilizzo questa caratteristica può cambiare palesando una lentezza che incide sulle varie attività giornaliere, ma grazie a specifici passaggi la situazione è destinata a cambiare.

Gli smartphone sono destinati ad invecchiare e quando lo fanno mostrano delle difficoltà non di poco conto. Lentezza e alcuni piccoli lag prendono il sopravvento rendendo l’esperienza dell’utente decisamente più difficile da gestire. Ogni dispositivo ha al suo interno delle componenti che se analizzate possono ridonare fluidità e rapidità.

In particolar modo è necessario conoscere i metodi per liberare la memoria RAM del dispositivo Android, la componente responsabile della rapidità nel completamento delle azioni. Vediamo insieme come poter liberare spazio e ridonare al proprio telefono la giusta fluidità.

Come liberare la memoria RAM dello smartphone: i passaggi da seguire

Quando si parla di memoria piena subito si pensa agli hard disk, che hanno una memoria non volatile e che gli permette di conservare i dati all’interno anche quando tutte le attività sono ferme. La RAM è disposta concettualmente in modo diverso, in sintesi è temporanea. Questo vuole dire che le informazioni immagazzinate restano solo quando le attività sono in esecuzione.

La RAM ha la capacità di conservare dati e informazioni utili ad app e servizi per restare in funzione. Ogni app aperta richiede alla RAM un po’ di memoria per funzionare, e quando viene chiusa la parte di RAM dedicata si cancella per poi riempirsi nuovamente quando la si riapre.

Questo processo fa capire che avere una RAM piena non è come avere un hard disk pieno di contenuti e file. Con la RAM satura, le nuove attività potrebbero essere rallentate perché non hanno sufficiente spazio da utilizzare. Nel caso fosse così, è necessario utilizzare questa procedura che si divide in pochi passaggi: