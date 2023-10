Perché conviene comprare uno smartphone da 1.000 euro: il motivo che solo in pochi conoscono

Secondo te è conveniente acquistare uno smartphone che costa mille euro? La risposta potrebbe sorprenderti, non è quella che pensi.

L’acquisto di un nuovo smartphone non è un’operazione così semplice come si possa pensare. Hai mai visto quei video ironici sui social network che mettono in ridicolo le persone in fila per l’uscita del nuovo iPhone? Bene, siamo proprio sicuri che tutti quei ragazzi siano ridicoli? È molto probabile che una grossa fetta di quelle persone stiano comprando il nuovo modello soprattutto per una questione di moda, ma c’è anche chi fa un ragionamento diverso.

Oggi proveremo a spiegarti perché conviene acquistare un modello più costoso, da almeno mille euro. Potrebbe sembrarti folle perché rappresenta una spesa enorme, per alcuni è quasi una mensilità, per altri è addirittura una cifra superiore a quella del bonifico che arriva alla fine del mese. Devi fidarti e leggere le motivazioni, poi sarai libero di fare la tua scelta. Molto meglio ascoltare tutti i punti di vista perché uno smartphone ti accompagna tutti i giorni, quindi parliamo di un’esperienza quotidiana da non sottovalutare.

Smartphone da mille euro? Ecco perché dovresti acquistarne uno

Il primo motivo che dovrebbe spingerti ad acquistare un top di gamma è legato alla migliore tecnologia che questo dispositivo può offrire. Se compri un modello appena uscito, sei sicuro di avere tra le mani il meglio che lo sviluppo tecnologico possa offrirti. Inoltre, questi smartphone sono molto più resistenti e durano di più nel tempo, permettendoti di tenerli per diversi anni.

Forse è meglio spendere mille euro adesso e acquistare un altro smartphone tra cinque anni piuttosto che spenderne duecento ogni anno per un modello che durerà pochissimo o che andrà in mille pezzi dopo la prima caduta.

I cellulari che costano di più sono anche quelli che ricevono più aggiornamenti, quindi continueranno ad essere performanti anche in futuro. A differenza di un modello economico, il tuo nuovo smartphone avrà prestazioni eccezionali per tanti anni e difficilmente risulterà più lento, almeno per i primi due o tre anni. Inoltre, un top di gamma ha più spazio per scaricare tutte le applicazioni che vuoi, oltre alle foto e ai video che puoi girare grazie ad una fotocamera sicuramente più sviluppata e dettagliata.

Paradossalmente, un top di gamma ti costa di meno perché avrà bisogno di un’assistenza minore e dovrai cambiarlo dopo tanti anni. Un modello economico può rompersi più facilmente e potrebbe costarti più di quanto tu avessi previsto. Infine, gli smartphone più costosi hanno anche tantissimi accessori, quindi potrai divertirti a personalizzare il tuo telefono come vorrai. Adesso hai tutte le informazioni necessarie per scegliere quanto spendere per il tuo prossimo smartphone.