Quale smartphone fa le foto migliori? La risposta ti sorprenderà

Luoghi comuni e completamente ribaltati su quale smartphone fa le foto migliori. Ecco la classifica che in pochi si aspettavano.

Non cambierà il mood degli appassionati più irredentisti: quelli che non possono stare senza un Samsung (e più in generale con un Android) in mano, quelli che non sanno vivere al di fuori di un mondo a forma di Mela. Morsicata, naturalmente, perché Apple è Apple, a prescindere.

Nemmeno gli appassionati di Xiaomi, l’unico marchio cinese ad aver veramente colpito in Italia e all’altezza dei due colossi per eccellenza dei marchi telefonici cambieranno. O forse sì. Chissà. Ciò che è certo che alcuni luoghi comuni vengono ribaltati.

Pensi all’iPhone 15 Pro Max se devi immaginare lo smartphone che scatta le migliori foto in circolazioni. T’immagini il Samsung Galaxy S23 Ultra al top (anche se il 31 gennaio verranno distribuiti gli S24) e ti ritrovi con una classifica che dice tutt’altro. Quello che riteneva quasi scontato la gente comune, sorprendentemente sbagliato.

Numeri e test alla mano, c’è chi batte tutti gli altri smartphone. Anche in maniera netta

In primis la fonte. Una fonte credibile in quanto DxOMark è un’azienda che si occupa di fare test fotografici, super approfonditi per quanto riguarda gli smartphone, lato camera phone, per la stragrande maggioranza degli esperti di settore un punto di riferimento indipendente che valuta scientificamente smartphone, obiettivi e fotocamere”.

Ebbene secondo questa onorevole fonte, L’Oppo X6 è riuscito a superare non l’iPhone Pro Max 15, e nemmeno il Samsung Galaxy S23 Ultra, ma l’Honor Magic 5 Pro e il Huawei Mate 50 Pro, conquistando addirittura il primo posto nella classifica delle fotocamere DxOMark del 2023. La configurazione della fotocamera di Oppo Find X6 Pro ha ricevuto complessivamente 153 punti nel test fotografico e 80 punti nel test Bokeh, un punto in più complessivo dell’Honor Magic 5 Pro, quattro dell’Huawei Mate 50 Pro.

Trionfano i cinesi, dunque. L’Oppo Find X6 Pro con il suo comparto fortografico Hasselblad più di tutti, soprattutto per le prestazioni della fotocamera notturna e anche in condizioni di scarsa illuminazione. Nei test fotografici e video, l’Oppo Find X6 Pro ha mostrato risultati di texture eccezionali, con un punteggio massimo di 118 punti. Lo smartphone offre buoni dettagli a tutte le gamme di zoom, superando alla grande i test sia per la messa a fuoco automatica rapida in foto e video, sia un maggiore effetto bokeh e un’efficace stabilizzazione video. iPhone Pro Max 15 e Samsung Galaxy S23? Ah già, è vero, quasi ci si dimenticava di loro: hanno preso un totale, rispettivamente, di 146 e 140 punti. Quanto sono forti le operazioni di marketing!