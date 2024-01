Queste app riempiono tutta la memoria dello smartphone, ma in pochi se ne accorgono: occhio alla lista

Attenzione a queste app che possono finire per riempire la memoria dello smartphone: ecco cosa si può fare e cosa sapere.

Gli argomenti e i diversi temi che hanno a che fare con la tecnologia sono sempre di particolare interesse per gli utenti, poiché si parla di aspetti ed elementi che riguardano funzioni, applicazioni e dispositivi che vengono usati quotidianamente per svariate attività.

Ogni giorno infatti, tramite lo smartphone, gli utilizzatori accedono a diversi programmi, a portali online ed app per comunicare, studiare o lavorare o per l’intrattenimento.

Proprio il telefono è uno dei dispostivi essenziali, una finestra da aprire sul mondo, per così dire, e in virtù di un utilizzo tanto intenso e variegato, la memoria può finire per essere del tutto riempita a causa di alcune app. Si tratta di un effetto di cui, talvolta, gli stessi utenti neanche se ne accorgono. Un esempio perfetto, sarà capitato a molti, riguarda il ritrovarsi lo smartphone pieno di foto e contenuti, proprio a causa delle applicazioni.

È un aspetto che di sicuro rende più scocciante, lenta e complicate le operazioni di pulizia sul dispositivo, ma che soprattutto può rappresentare un problema perché può finire per bloccare la memoria, rallentando o impedendo lo svolgimento di determinate operazione, per il telefono. In tal senso vi sono alcune app da approfondire proprio in relazione a tale aspetto, ovvero la limitazione delle immagini accumulate, spesso, senza neanche accorgersene.

Memoria dello smartphone, occhio a queste app: come limitare il download automatico di foto e contenuti sul device

Alcune delle app da tener presente, rispetto al download in automatico dei contenuti che possono riempire la memoria dello smartphone, sono tra le più note e comuni, e riguardano i social network, ovvero quelle a cui si lega forse, in generale, il maggior utilizzo. Un primo caso riguarda infatti Instagram, ben nota app, che viene utilizzata molto nel corso della settimana e che può finire per inserire in modo automatico diversi contenuti.

Per impedire quest’aspetto occorre recarsi all’interno delle impostazioni e poi su Archiviazione e download per poi, all’interno della sezione Salvataggio nel rullino fotografico, bisogna deselezionare Sava foto originali e Salva storia nel rullino fotografico. Si passa poi a Facebook Messenger, che richiede di recarsi all’interno delle Impostazioni e soffermarsi su Foto e contenuti multimediali, accertandosi che sia deselezionato Salva foto e video.

Nel caso si sia in possesso di iPhone, è possibile scovare e cancellare quanto viene scaricato in automatico da un’applicazione attraverso la barra di ricerca dell’applicazione Foto. Basta digitare il nome di un’app e saranno indicati gli elementi che originano dalla stessa. In conclusione, attenzione va prestata anche a WhatsApp. Basti pensare a quando si viene aggiunti in un gruppo e magari di cominciare a notare foto che non si riconoscono all’interno del rullino.

Ciò avviene perché l’applicazione può memorizzare ogni contenuto sul dispositivo anche nel momento in cui tali contenuti non dovessero interessare l’utente. Anche in questo caso è possibile intervenire attraverso la disabilitazione, da poter fare recandosi in primo luogo all’interno delle Impostazioni. Successivamente, bisogna focalizzarsi su Archiviazione e dati, e poi download automatico multimediale, dove sono incluse immagini, vide e documenti.