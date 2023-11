Questo smartphone è l’offerta TOP di Amazon: approfittane o peggio per te

C’è uno smartphone che è in offerta su Amazon ad una cifra imperdibile. Vi consigliamo di approfittarne subito, è un’occasione unica.

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone da acquistare, vi consigliamo di dare un’occhiata all’immenso catalogo di Amazon. Ogni giorno vengono infatti proposte nuove offerte uniche e che non dovreste farvi sfuggire. Così da poter godere di prezzi ben più bassi rispetto a quelli di listino per avere tra le mani alcuni tra i device più potenti sul mercato. E c’è anche la spedizione gratuita e garantita in un giorno grazie a Prime.

Tra gli altri, di recente è stato messo in vendita uno smartphone amatissimo dal pubblico e che è tra i migliori in assoluto per ciò che riguarda il rapporto qualità-prezzo. Se state controllano ogni giorno i vari siti tech per trovare ciò che fa per voi, il consiglio è di fermarvi un attimo e dare un’occhiata più approfondita a questa promozione. Potreste aver finalmente trovato ciò di cui avete bisogno, e lo pagherete molto meno rispetto al normale.

Smartphone in offerta su Amazon: che modello è e quanto costa

Questo smartphone appena messo in offerta su Amazon è ciò che fa per voi se non avete troppe pretese e siete alla ricerca di un modello con una buona scheda tecnica e che vi permetta di svolgere tutte quelle attività del quotidiano come rispondere a chiamate e messaggi, navigare sui social network e controllare le mail.

Stiamo parlando del TLC 30SE, un device con un fatnastico display HD+ da 6,52″ che gira grazie alla tecnologia NXTVISION Visual. Lo screen-to-body ratio è del 89.1%, ottimo per avere una resa visiva finale al top di gamma. Il sistema operativo che troverete installato è Android 12, con processore Octa-Core e RAM da 4 GB. La memoria interna è di 64 GB, ma potete espanderla con una MicroSD fino a 512 GB. Presente una batteria da 5000 mAh, connettore USB-C e jack da 3.5mm per le cuffie.

Il punto forte è però senza dubbio il comparto fotografico. Con una tripla camera posteriore che vanta un sensore principale da 50 MP, uno di profondità da 2 MP e uno macro da 2 MP. Non mancano autofocus, flash LED e HDR. La camera per i selfie è invece da 8 MP anch’essa con HDR. Se siete interessati, trovate il TLC 30SE accedendo a questa pagina di Amazon. Il costo? Solamente 129,90 euro, con uno sconto del 25% rispetto ai 169,90 euro di listino.