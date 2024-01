Questo smartphone è più potente di un Macbook Apple: la scheda tecnica è mostruosa

Con prestazioni che sfidano quelle di dispositivi più potenti come i MacBook di Apple, sta per iniziare una nuova era per gli smartphone.

Mentre il mondo della tecnologia continua la sua incessante evoluzione, emergono dispositivi così potenti che sembrano essere in grado di ridefinire i rapporti di forza tra le grandi aziende tech. Fino a oggi, Apple è stata generalmente considerata il termine di paragone per valutare la potenza di qualsiasi strumento. I suoi MacBook sono stati per anni i leader nel settore dei laptop, così come i suoi iPhone hanno a lungo dominato il mercato degli smartphone. Ma oggi sembra essere arrivato un concorrente davvero temibile.

A promettere la possibile rivoluzione, per la verità, non è un vero e proprio smartphone, ma un componente che verrà presto implementato in molti di essi. Stiamo parlando dello Snapdragon 8 Gen 4, un processore di nuova generazione che promette di fornire agli smartphone una potenza addirittura superiore a quella di molti laptop di primo livello.

Gli smartphone si preparano a un vero e proprio salto generazionale

Qualcomm, il gigante dietro lo Snapdragon, si appresta a debuttare con i suoi core Oryon personalizzati nell’ambito del processore Snapdragon 8 Gen 4. Questo chip, che con ogni probabilità sarà presentato ufficialmente nel mese di ottobre, ha già iniziato a far parlare di sé grazie a un campione di ingegneria. Test effettuati e condivisi su “X” da un utente, hanno dimostrato che questo gioiello tecnologico può eseguire “Genshin Impact”, un videogioco noto per le sue esigenze hardware, per 45 minuti a una risoluzione di 1080p mantenendo una performance costante a 60fps, il massimo consentito dal gioco.

Il confronto con i prodotti Apple diventa inevitabile quando si scopre che la GPU Adreno 830 del chipset Snapdragon 8 Gen 4 supera del 10% il punteggio del chip M2 di Apple nel test 3DMark Wild Life Extreme Stress. Questo risultato è particolarmente impressionante se si considera che il chip M2 è progettato per dispositivi come i MacBook, che non sono certo noti per essere a corto di potenza.

Sebbene il campione testato sia solo un prototipo, le aspettative per la versione finale hanno già raggiunto livelli decisamente alti. Gli esperti suggeriscono che ulteriori ottimizzazioni potrebbero permettere al chip di eseguire giochi impegnativi come “Genshin Impact” a risoluzioni ancora più elevate senza compromettere la fluidità. Questo apre scenari entusiasmanti per il futuro dei giochi su mobile e per applicazioni professionali che richiedono una grande potenza di calcolo.

Lo Snapdragon 8 Gen 4 promette di essere un pilastro per i futuri dispositivi di fascia alta. Si prevede che il nuovo processore alimenterà i modelli top di gamma come il Samsung Galaxy S25 Ultra, in uscita quasi sicuramente nel 2025, offrendo prestazioni senza precedenti in tutti i mercati.