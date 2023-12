Questo smartphone ha una caratteristica mai vista: perfetto per guidare, giocare e guardare film

Cerchi uno smartphone perfetto per guidare, giocare e guardare film? Questo smartphone fa al caso tuo: ha una caratteristica unica.

Il mondo degli smartphone si è sempre più evoluto anno dopo anno arrivando a fornire dei dispositivi con degli schermi decisamente grandi. Queste dimensioni hanno permesso agli utenti di poter visualizzare il proprio telefono in qualsiasi condizione arrivando a toccare vette molto alte di luminosità e frequenza di aggiornamento del display.

Molti utenti con il loro smartphone eseguono varie attività, dal semplice intrattenimento con giochi e film fino ad arrivare all’aiuto fornito in auto grazie al navigatore. Queste attività possono essere svolte grazie ad uno schermo luminoso e che non si fa sovrastare dalla luce solare o dal buio intenso e proprio in questo contesto sta per arrivare uno smartphone che soddisfa pienamente sotto questo profilo.

Il mercato tech sta per accogliere un dispositivo in grado di regalare una visione perfetta per ogni tipo di attività possibile. Si tratta di uno smartphone che già dalle prime indiscrezioni ha catturato l’attenzione generale rappresentando l’opzione perfetta per tanti utenti.

OnePlus 12, la caratteristica che sconvolge il mercato: sarà il migliore in assoluto

Gli smartphone sono dotati di un buon livello di luminosità ma non sempre questa riesce a donare all’utente la stessa esperienza in ogni situazione. Non è una novità avere qualche difficoltà mentre si è in strada e il sole regala una fortissima luce, a tal punto da impedire di vedere i contenuti del proprio smartphone. Proprio in questo contesto entra in scena il nuovo OnePlus 12 con la sua luminosità che potrebbe cambiare letteralmente il mercato degli smartphone.

Il presidente di OnePlus, Li Jie, ha svelato sulla piattaforma cinese Weibo che il prossimo dispositivo dell’azienda avrà una luminosità capace di raggiungere quota 4.500 nits. Un numero altissimo e ben superiore ai 2.600 nits di cui avevano parlato diversi rumor nelle scorse settimane.

Al momento lo smartphone più luminoso con i suoi 2.400 nits è il Google Pixel 8 Pro ma a quanto pare sta per essere superato dal nuovo OnePlus 12 tramite un lavoro che potrebbe riportare l’azienda ai fasti di un tempo. Anche perché oltre ad una luminosità così elevata, lo smartphone avrà il nuovo processore di Snapdragon, RAM fino a 24 GB e una memoria di archiviazione fino a 1TB. Dunque, dalle indiscrezioni OnePlus sembra fare decisamente sul serio ma per saperne di più l’appuntamento è per il prossimo 5 dicembre 2023, giorno in cui verrà svelato ufficialmente in Cina mentre per l’Europa bisognerà attendere il mese di gennaio.