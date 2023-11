Rivoluzione iPhone, il pulsante “azione” ti offre l’accesso a funzionalità illimitate: provalo subito

Gli iPhone 15 hanno introdotto il pulsante “Azione” ed è semplicemente incredibile. Ecco alcune delle tante funzionalità disponibili.

Nelle scorse settimane, Apple ha ufficialmente lanciato sul mercato la sua nuova serie di smartphone top di gamma. Gli iPhone 15, disponibili anche quest’anno in 4 versioni distinte, si differenziato dalla generazione precedente per diversi motivi. Oltre alle migliorie dal punto di vista dell’hardware e del software con iOS 17, vale la pena menzionare il tasto “Azione”.

Si tratta di una importante modifica rispetto ai vecchi iPhone, che avevano il classico “trigger” per poter togliere o mettere la modalità silenziosa. Ora questo pulsante garantisce molti più utilizzi, tutti completamente personalizzabili dagli utenti in base alle proprie esigenze. Basta giocare un minimo con le impostazioni interne dell’iPhone e il gioco è fatto, avrete la possibilità di godere di funzionalità praticamente illimitate.

Tasto Azione di iPhone: ecco alcune delle funzionalità disponibili

Da quando è stato introdotto, il nuovo tasto Azione su iPhone 15 sta venendo studiato e apprezzato ogni giorni di più dagli utenti. Questo perché ci sono una miriade di funzionalità accessibili in tempo zero, molto più interessanti rispetto alla sola attivazione della modalità silenziosa che si aveva col vecchio trigger.

Per poterne godere da subito, vi basta andare nelle Impostazioni del telefono e scorrere fino alla voce apposita. Dove poter impostare tutto quello che volete per sfruttare al meglio il pulsante. Ci sono anche trucchetti che, tramite i Comandi Rapidi, permettono di godere di alcuni vantaggi extra. Come per esempio attivare la fotocamera, mettere il flash, far partire una chiamata d’emergenza e via dicendo.

Per i più esperti di domotica e che vivono in case Smart, poi, le possibilità aumentano ancora. C’è chi è riuscito ad inserire alcune impostazioni in grado di permettere l’apertura della porta di casa semplicemente premendo il tasto Action. E il tutto è immediatamente andato virale sui social con un video dedicato.

Secondo quanto riportato da 9to5Mac, ci sarebbe un’ulteriore novità in arrivo nelle prossime settimane con iOS 17.2. Nella versione di beta appena rilasciata, infatti, i developer hanno notato la presenza di un’impostazione aggiuntiva. Che sostanzialmente ci permetterà di accedere alla traduzione simultanea di testi e immagini con la sola pressione del pulsante. Si dice addirittura che potrebbe venire avviata un’intera sessione di traduzione tramite la dynamic Island, invece che dover aprire l’app vera e propria. Così da rendere le cose più semplici quando si è in movimento.