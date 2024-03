S.O.S. WhatsApp: su alcuni cellulari non funzionerà più l’app verde, la lista Android e iOS

A quanto pare l’applicazione verde di messaggistica non funzionerà su alcuni cellulari, ma intanto arrivano importanti novità.

Purtroppo, se da qualche giorno si vede che il proprio WhatsApp inizia a non funzionare è perché così è stato deciso dai piani alti di Meta. Infatti, dal 1° marzo 2024 WhatsApp non funziona su alcuni modelli. Si tratta di una prassi che si verifica abbastanza periodicamente e che coincide con l’arrivo di aggiornamenti che tali cellulari non possono più supportare.

Addio a WhatsApp su questi cellulari e perché – InformazioneOggi.it

Infatti, i nuovi aggiornamenti prevedono delle funzionalità che permettono alle comunicazioni di essere ancora più rapide e semplici. Per fortuna, però, conosciamo quali sono i cellulari sia Android che iOS sulla quale l’applicazione non funzionerà più. Detto questo, entriamo nel merito del discorso e scopriamo anche le novità.

Lista di cellulari Android e iOS sui quale WhatsApp non funzionerà più

Iniziamo dai cellulari di marchio Samsung: i modelli su cui WhatsApp non funzionerà più sono Samsung Galaxy X2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Ace2, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite e Samsung Galaxy s3 Mini. Per quanto riguarda il marchio LG, invece: LG Optimus F7, LG Optimus L7, LG Optimus F3Q, LG Optimus F6 e LG Optimus L3.

Ma anche: LG Optimus L2, LG Lucid 2, LG Optimus F5, LG Optimus L4, LG Optimus L7, LG Ativar, LG Optimus L5, LG Optimus F3, LG Optimus L5 e LG Optimus L3. Passando agli Huawei, WhatsApp non funzionerà più sui modelli Huawei Ascend G740, Huawei Ascend D2 e Huawei Ascend Mate.

Altri modelli di altri marchi sono: Archos 53 Platinum, Sony Xperia M, ZTE Grande Memo, Wiko Cink Five, Lenovo A820, ZTE V956 – UMI X2, Winko Darknight, ZTE Grand S Flex e Faea F1THL W8. Passando agli iOS, WhatsApp smetterà di funzionare su l’iPhone 6S Plus, iPhone 6S ed iPhone SE.

Quali sono le nuove funzioni?

Passando al discorso delle funzioni, sono stati apportati dei miglioramenti per quanto riguarda le proporzioni delle miniature di file multimediali, come anche le descrizioni, i gruppi fissati in alto, lo stile e l’aspetto dei messaggi PTT ed i messaggi di errore per spiegare le motivazioni di un download di file non riuscito.

Poi, sono migliorate anche le prestazioni della barra degli strumenti nelle versioni precedenti dei vari sistemi operativi, è stato aggiunta la modalità di supporto di passaggio a una chat successiva dopo aver archiviato quella attuale. Inoltre, vi sono anche delle impostazioni dello sfondo sia per la modalità chiara che per quella scura.

Parlando dei vari problemi che presentava la chat, non ci sono più difficoltà nel rimuovere il doodle dallo sfondo della chat. Lo stesso discorso vale per il processo di selezione dei messaggi molto lunghi e per l’invio dei file tramite il trascinamento. Infine, si è trovata una soluzione per l’annullamento della ricerca durante la fase di inoltro di un messaggio.