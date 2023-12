Samsung A55, svelato design e caratteristiche: c’è un dettaglio che ha già fatto innamorare gli utenti

Finalmente svelati design e caratteristiche del Samsung A55. C’è un dettaglio in particolare che ha fatto innamorare gli utenti.

Il mercato degli smartphone si prepara ad accogliere un nuovo importante protagonista. Stiamo parlando del Samsung A55, device di ultima generazione pensato dall’azienda sudcoreana che vuole puntare su un settore di fascia media per permettere anche a coloro che non hanno particolari necessità di poter godere di un design e di specifiche tecniche che nulla hanno da invidiare ai top di gamma.

Per un rapporto qualità-prezzo che, almeno stando alle premesse, potrebbe essere tra i migliori in assoluto. In attesa della presentazione ufficiale da parte di Samsung, nelle scorse ore sono emersi leak molto interessanti che ci danno la possibilità di dare un occhio più da vicino al design e alle caratteristiche tecniche di questo dispositivo. E tra le altre cose, c’è un dettaglio in particolare che ha già fatto innamorare gli utenti.

Samsung A55: tutti i dettagli tra design e caratteristiche tecniche

Dopo una lunga attesa, finalmente (forse) ci siamo. Un enorme leak delle scorse ore ha svelato quelle che saranno le principali caratteristiche del nuovo Samsung A55, unite ad un render 3D del design che ci dà l’idea di come sarà una volta che verrà lanciato sul mercato e potremo metterci mano. Stiamo parlando di uno dei device più ambiziosi degli ultimi anni lanciati dal colosso sudcoreano, che punta a conquistare una buona fetta di pubblico di fascia media.

Grazie alla collaborazione tra OnLeaks e MySmartPrice, sappiamo probabilmente tutto ciò che più importa all’utenza in merito a questo device. Partiamo dallo schermo, che dovrebbe essere un Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. Con il foro per la fotocamera anteriore posto in alto. Per ciò che riguarda il comparto fotografico, ci sarà una sezione leggermente sporgente e incastonata nella scocca di tre sensori con un flash LED.

Ai lati troviamo il tasto power e il bilanciere del volume a destra, mentre per lo slot delle SIM si è scelto di rimanere a sinistra. Non mancano la porta USB Type-C e lo speaker, posizionati in basso. Entrando più nel merito della scheda tecnica, si parla di un possibile processore Exynos 1480 con 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di Storage. La batteria sarà invece da 5000 mAh, con ricarica rapida supportata da 25 W. Ma c’è un dettaglio che ha attirato l’interesse di appassionati e non. Secondo quanto emerso dal leak, il supporto agli aggiornamenti del software verrà garantito per molti anni. Un’inversione di tendenza rispetto al passato, che dovrebbe così permettere di allungare la vita del dispositivo anche per più tempo rispetto allo standard.