Samsung aggiorna 6 suoi smartphone e anche un modello di un’altra marca

Samsung aggiorna sei dei suoi nuovi smartphone ed anche un modello di un’altra marca: le novità in arrivo per gli utenti in possesso.

Sono in arrivo diverse novità per tutti gli utenti in possesso di questi smartphone. Infatti la Samsung ed un’altra marca hanno deciso di aggiornare diversi smartphone con l’arrivo di nuove funzionalità. Andiamo a scoprire che cosa cambia e quali saranno le caratteristiche aggiuntive.

Come tutti i colossi del settore della telefonia, anche Samsung e Motorola ci tengono ad aggiornare i propri dispositivi. Un’azione che risulta necessario per stare al passo con i tempi e soprattutto per non essere superati dalle tecnologie dei rivali del settore.

Nel dettaglio a ricevere gli aggiornamenti saranno diversi smartphone e tra questi troviamo Samsung Galaxy A13, Galaxy A21s, Galaxy M02, Galaxy A71, Galaxy A41 e il tablet Galaxy Tab A7 Lite ed infine il Motorola Moto G52. Infatti i due colossi sono pronti ad inserire un nuovo firmware, andiamo quindi a vedere le novità pronte ad essere distribuite.

Samsung aggiorna i suoi dispositivi: tutte le novità

Come sempre Samsung non ci tiene solamente ad aggiornare solamente i prodotti top di gamma ma anche quelli che godono di maggiore accessibilità. Nel dettaglio gli ultimi update riguardano Galaxy A13, Galaxy A21s e Galaxy M02. Il colosso sudcoreano è pronto ad introdurre delle patch di sicurezza che sono state studiate nel mese di settembre 2023. Inoltre gli ultimi aggiornamenti vengono applicati direttamente ad Android 14.

Samsung Galaxy A13 è pronta ad implementare il firmware A137FXXS3CWI3 prima in alcuni paesi del Medio Oriente e dell’Africa e successivamente anche in quelli europei. Allo stesso tempo Galaxy A21s e Galaxy M02 stanno ricevendo rispettivamente le versioni A217FXXSADWI1 e M022FXXS3BWH1, con l’aggiornamento che toccherà prima l’Indonesia e poi gli altri Paesi del Sud-Est Asiatico. All’interno di questi smartphone ci saranno dei bugfix generici e miglioramenti nella stabilità di sistema.

Mentre per quanto riguarda Samsung Galaxy A71 in India ha ricevuto il firmware A715FXXU8CVI3, mentre in Europa sta accogliendo la versione A715FXXUADWH4 che richiede un download di circa 1,3 GB ed ovviamente verrà migliorata la stabilità nel sistema. Mentre per Samsung Galaxy A41 è in arrivo il firmware A415FXXS5DWI1, con l’aggiornamento che potrà essere installato anche in Italia. Per il Galaxy Tab A7 LIte ci sarà il nuovissimo One UI 5.1.1 con il firmware T225XXU4CWI2.

Infine l’ultimo smartphone aggiornato non è un Samsung bensì il Motorola Moto G52, che accoglierà il firmware S1SRS32.38-132-15, comprendente una patch di sicurezza. Questo è un update leggerissimo dal peso di circa 76 MB nel quale sono state inculse dei piccoli accorgimenti e per questo motivo non si sa se lo smartphone potrà adottare Android 14.