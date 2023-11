Samsung Android 14, le nuove funzioni da conoscere dopo l’aggiornamento

Se hai per le mani un device Samsung l’aggiornamento di Android 14 rimaneggiato dalla società coreana vale la pena di essere esaminato più nel dettaglio.

Tutti i produttori di smartphone che hanno deciso di abbracciare la filosofia di Android hanno anche deciso di rimaneggiare l’interfaccia utente e il sistema operativo per rendere l’esperienza un po’ più personalizzata e distinguersi dagli altri.

Ne è un esempio evidente quello che ha deciso di fare Samsung con la sua One UI arrivata alle edizioni 6.0. Analizzando quelli che sono i cambiamenti rispetto alla versione precedente, ciò che si trova nei Samsung Galaxy che montano Android 14 e One UI è un aggiornamento che non è puramente estetico.

Il passo avanti risulta evidente come pure risulta evidente la volontà da parte di Samsung di dare ai propri clienti qualcosa che seppure costruito a partire da Android è diverso e, questa l’idea di fondo, migliore della concorrenza. Ci sono per questo alcuni importanti aggiornamenti specifici e l’ingresso di una serie di funzioni decisamente innovative.

Le funzioni più interessanti del nuovo Android 14 su Samsung

La beta della nuova One UI 6.0 è arrivata ad agosto di quest’anno agli utenti Galaxy A23 e si e poi diffusa anche ad altri prodotti delle fasce più alte. Adesso la nuova versione del sistema operativo e dell’interfaccia è arrivata ovunque e su tutti gli smartphone della serie S23. Tre cambiamenti che saltano subito agli occhi riguardano la app che gestisce la fotocamera. Innanzitutto è diventato molto più facile scegliere la risoluzione delle foto e dei video.

Rispetto a One UI 5, le informazioni riguardo la risoluzione dello scatto della ripresa si trovano già nell’interfaccia utente principale e non è quindi più necessario spostarsi in un altro menù. È possibile POI creare dei widget personalizzati per avere sotto mano la modalità di scatto che si utilizza più spesso.

Da ultimo vale la pena notare l’introduzione di Advance Intelligence Option per la qualità del file che viene poi creato. Avevamo parlato di tre novità ma l’introduzione dello swipe per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa è un altro cambiamento assolutamente da segnalare.

Un altro aspetto migliorato è il multitasking in cui le app aperte in modalità pop-up rimangono aperte anche se si accede al menù delle app recenti. Per chi manda invece molti messaggi è positiva la moltiplicazione delle risposte preconfezionate che è possibile mandare scegliendole dal menù.

Per migliorare l’esperienza generale di tutti è possibile adesso modificare il modo in cui sono mostrate le notifiche. Oltre a scegliere l’organizzazione per priorità è anche possibile mettere una comoda visualizzazione cronologica in modo tale da ritrovare tutto non appena arriva.

E da ultimo ovviamente non si può non parlare di Bixby text call, la funzione che consente di trasformare le telefonate in testo e scrivere risposte che poi vengono trasformate da bixby in vocale, il tutto adesso in tempo reale anche mentre la telefonata è in corso. La funzione è segnalata dalla presenza dell’icona nella schermata di chiamata.