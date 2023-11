Samsung attacca direttamente Xiaomi con un modello economico e potente: la scheda

Siete alla ricerca di uno smartphone economico e potente? Ecco l’alternativa Samsung, che sfida Xiaomi con un telefono pazzesco.

Il rapporto qualità prezzo è uno degli aspetti più importanti in assoluto quando si tratta di scegliere un nuovo smartphone da acquistare. Soprattutto se non si hanno particolari esigenze e non si vuole acquistare un top di gamma targato Apple, Samsung e via dicendo. Esistono infatti diversi modelli che permettono di avere tra le mani caratteristiche molto interessanti a prezzi piuttosto modici.

Il grande leader di questo specifico settore è senza dubbio Xiaomi, colosso asiatico che si è fatto riconoscere negli anni per aver lanciato smartphone dal rapporto qualità prezzo incredibile. Ma non è l’unica realtà che vuole dire la sua in questo campo. Di recente infatti, anche Samsung ha deciso di lavorare ad un nuovo telefono che metterà potenzialmente i bastoni tra le ruote a Xiaomi. Ecco la scheda tecnica completa, potrebbe essere ciò che fa per voi.

Smartphone Samsung economico e potente: la scheda tecnica

Questo nuovo smartphone Samsung è l’alternativa perfetta per coloro che sono alla ricerca di una scheda tecnica composta da hardware potenti e al tempo stesso non vogliono spendere troppi soldi. Un po’ come da tempo fa Xiaomi, anche l’azienda sudcoreana ha deciso di puntare dritto su questo settore con un modello molto interessante e che sta già attirando l’interesse di molti consumatori in tutto il mondo.

A lanciare la notizia in anteprima ci ha pensato @passionategeekz, con un corposo leak nel quale troviamo sia le specifiche tecniche che le foto di quello che potrebbe essere il nuovo Samsung Galaxy A15. Disponibile nelle varianti 4G e 5G, il modello potrà godere del chipset Dimensity 6100 Plus abbinato ad una batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 25 W.

La RAM dovrebbe essere da 4 o da 6 GB, mentre per lo Storage si parla di 128 GB espandibili. Molto interessante il display, da 6,5 pollici OLED con risoluzione 1080p e fino a 90 Hz. Parlando di comparto fotografico, ci si aspetta un sensore primario da 50 MP, mentre per i selfie ci sarà un sensore da 13 MP.

Non mancano due lenti posteriori aggiuntive, rispettivamente da 5 e da 2 MP. Secondo le ultime voci, per il lancio ufficiale bisognerà attendere l’inizio del 2024. Il prezzo? Solamente 149 dollari, una cifra molto conveniente e che sicuramente attirerà una buona fetta di consumatori senza troppe pretese.