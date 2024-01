Samsung Galaxy S24 introduce una novità mai vista prima d’ora: potrai fare qualcosa di assurdo

I nuovi Samsung Galaxy S24 hanno al loro interno una novità mai vista prima d’ora. Si potrà realizzare qualcosa di unico: ecco cosa.

Lo scorso 17 gennaio Samsung ha presentato al mondo la nuova serie S24 di Galaxy, ricevendo fin da subito i complimenti dagli addetti ai lavori per l’evoluzione soprattutto sul lato software. Tra le varie novità implementate dall’azienda sudcoreana ce n’è una che consentirà agli utenti di realizzare qualcosa di unico e speciale.

Quest’anno Samsung ha voluto anticipare la presentazione dei nuovi Galaxy S24 per far conoscere tutte le novità che portano in dote i dispositivi, soprattutto sul piano dell’Intelligenza Artificiale. Sono tante infatti le funzionalità introdotte dai Galaxy con alcune dedicate al comparto fotografico.

Durante la presentazione Samsung ha annunciato di aver stretto una collaborazione con Instagram per migliorare le esperienze di modifica, caricamento e visualizzazione dei contenuti pubblicati sulla piattaforma. La partnership dell’azienda sudcoreana entra in un progetto che rende disponibile alle app di terze parti alcune funzionalità fotografiche che prima erano relegate all’app nativa dei dispositivi.

Novità incredibile nei Samsung Galaxy S24: si potrà usare su Instagram

Samsung ha annunciato che le funzionalità Stabilizzazione video, Nightography e Super HDR potranno essere utilizzate anche nella fotocamera interna delle app Snapchat e Instagram.

La Stabilizzazione video è in grado di ridurre l’effetto ‘tremolio’ nei video catturati in movimento; La funzione Nightography è progettata per migliorare gli scatti catturati in condizioni di scarsa luminosità; mentre il Super HDR consente di acquisire immagini con una ampia gamma dinamica dei colori per migliorare il contrasto, il colore e la luminosità.

Prima dell’annuncio dell’azienda sudcoreana, tutte le funzionalità descritte si limitavano all’app Camera nativa di Samsung. Di conseguenza bisognava utilizzare più app per catturare e condividere su Instagram determinati scatti. Ad esempio, una foto scattata al buio ottimizzata con Nightography doveva prima passare dall’app di Samsung e poi essere condivisa suo social andando a prelevare lo scatto dalla Galleria personale.

Ad affiancare questa importante novità, Samsung e Instagram stanno lavorando per rendere possibile creare nuove storie sull’app partendo dalle foto in movimento realizzate dai nuovi smartphone. Inoltre, è probabile che nel tempo queste novità saranno estese anche ad altre app social di terze parti, così da fornire agli utenti Samsung un ampio ventaglio di opzioni da cui poter attingere per produrre i propri contenuti social.