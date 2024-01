Samsung, il presidente dell’azienda contro gli S24: le sue parole gelano i possessori

Al via i pre-ordini per gli S24: a sorpresa le critiche al nuovo smartphone arrivano direttamente dal presidente di Samsung. Che polverone!

Incuriosivano già prima dell’UnPacked del 17 gennaio. In primis perché sono il top gamma di uno dei migliori marchi in circolazione nel segmento di mercato degli smartphone, un nome e una garanzia: Samsung.

I Galaxy S24 erano in hype prima ancora dell’uscita perché rappresentavano la risposta ai Google Pixel 8 e 8 Pro, i primi telefonini con funzionalità figlie dell’Intelligenza Artificiale generativa, che caratterizzerà tutto il 2024. E, chissà, gli anni a venire.

Ora i Samsung Galaxy S24 spiazzano. Perché? Perché le critiche non arrivano dai suoi detrattori, e nemmeno dai suoi competitor o da appassionati di altri marchi, ma direttamente dal presidente dell’azienda del colosso sudcoreano. Le sue parole, a cui sono già scaturiti dei fatti concreti, gelano. E pongono dei dubbi proprio mentre sono scattati i pre-ordini per la distribuzione dei tre modelli, in uscita il 31 gennaio.

Samsung, che succede? Al presidente non piacciono gli S24. E convoca subito una mega riunione

Se sarà un autogol o l’inizio di una inversione a U, lo scopriremo solo vivendo. Di sicuro hanno alzato un grande polverone le parole del Boos di Samsung, uscito candidamente allo scoperto e ammesso di non essere affatto soddisfatto né dei Galaxy S24 né dell’attuale strategia conservativa intrapresa dall’azienda sudcoreana.

Più in generale i Galaxy S24 non sono riuscito a impressionare Lee Jae-yong portandolo a riconoscere il la forza maggior di Apple. Oltre le parole, non certe tenere, sintetizzate nella frase “I Samsung sono peggiori degli iPhone”, il numero uno di Samsung ha immediatamente ha avuto un incontro ad alto livello con i vertici del colosso sudcoreano, compresi una dozzina circa amministratori delegati in primis per sfogarsi, e por per capire come cambiare atteggiamento. Sin da subito.

Al di là dei gusti, che come direbbe Caio Giulio Cesare “non est disputandum” è la mancanza di innovazione a preoccupare Lee Jae-yong : i nuovi smartphone sono praticamente uguali ai loro predecessori, Intelligenza Artificiale a parte. Troppo poco per il capo dei capi. Magari fosse solo Apple il problema, i produttori di telefoni cinesi stanno introducendo smartphone ricchi di specifiche a prezzi uguali, o addirittura, inferiori rispetto a Galaxy. Le prime novità di questo cambio di strategia potrebbero avvenire subito, o meglio con la serie Galaxy S25. Che presenterà cambiamenti radicali nel design e chissà quant’altro dopo l’ultimo incontro nel segno della reprimenda.