Samsung S24, non ci sono parole: cosa può fare la fotocamera grazie all’AI

Sono già pre-ordinabili e stanno per arrivare i nuovi Samsung Galaxy S24: poche novità ma la fotocamera con l’AI lascia senza parole.

Non ingannino le parole del presidente di Samsung, che ha aspramente criticato i suoi ultimi gioielli, i Galaxy S24 presentati nell’Unpacked dello scorso 17 gennaio, già disponibili per il pre-ordine, che verranno distribuiti il 31 gennaio, salvo problemi dell’ultima ora.

Lee Jae-yong li ha definiti “peggio degli iPhone”, ma non era riferito espressamente ai nuovi modelli di top gamma del colosso sudcoreana, ma alla strategia di Samsung, non più improntata sulla innovazione. Non a caso il numero uno di Samsung ha convocato subito una riunione con tutti gli amministratori delegato, spiegando il problema e cercando soluzioni. Tutto vero, ma fino a un certo punto.

Sì, i Samsung Galaxy S24, sia la versione standard sia la Plus e sia l’Ultra (l’unico che ha visto lievitare il costo, di circa cento euro) hanno pochissime differenze con i loro predecessori. Ma la fotocamera (da sempre punto di forza dei dispositivi sudcoreani) grazie all’AI lascia proprio sempre parole. La risposta a Google (il primo marchio a rilasciare funzionalità con l’Intelligenza Artificiale generativa, con i Pixel 8 e 8 Pro) c’è stata. Eccome.

Samsung S24, la fotocamera con l’AI spacca. E la funzione Instant Slow Motion fa impazzire gli utenti

L’Intelligenza Artificiale generativa nella fotocamera dei Samsung Galaxy S24, spacca. Si può selezionare una foto, andare su editor dove è presente un nuovo tasto tramite il quale si entra in un menu di AI generativa. Qui si apre un mondo: selezionando il contorno di una figura, per esempio, e tenendola premuta, si può spostare la foto, incrinarla, ingrandirla o viceversa, una volta che la nostra creatività è sazia, premete genera: il risultato è mozzafiato.

Anche la funzione slow motion ha fatto impazzire molti utenti, che hanno voluto condividere le loro esperienze sui social, confermando tutto quello che di buono si era detto a parole, prima direttamente da Samsung in sede di annuncio, poi dalle specifiche che man, mano, con il passare dei giorni, sono uscite fuori.

Tenendo premuto su un video fatto e salvato sullo smartphone e lasciando con il dito, ecco la magia: tutto in slow? Premete sulla pennetta, poi adjust, Speed ha un pallino rosso grazie al quale si può rallentare di un quarto, e il video continua a vostra immagine e somiglianza. Sempre grazie all’AI, sono stati migliorati i suggerimenti di modifica rapida, aggiungendone alcuni interessanti come rimuovi ombra. Ancora più performante lo zoom. Questa AI (non altri tipi pericolosi) lascia davvero senza parole.