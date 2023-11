Scansiona perfettamente un documento cartaceo con l’iPhone senza usare app: basta un semplice clic

Ecco come scansionare perfettamente un documento cartaceo con l’iPhone senza usare app, basta un semplice clic. Tutte le informazioni utili.

Chi lo ha detto che scansionare i documenti tramite cellulare è una seccatura? Perché un lavoro troppo macchinoso e non sempre preciso? È vero, esistono app specifiche che fanno egregiamente questo lavoro, invece di usare soltanto la fotocamera del cellulare. Con l’iPhone, però, avete una funzione in più: la possibilità di scansionare i documenti direttamente, e in modo preciso, senza bisogno di applicazioni particolari.

Del resto, gli iPhone hanno tante di quelle opzioni e funzionalità, per svolgere numerose e diverse operazioni che non sono nemmeno tutte conosciute dai suoi utenti. Il più delle volte ci si limita ad usare le funzionalità più comuni e intuitive, quelle che sono facilmente a disposizione tramite le principali scorciatoie di sistema del telefono.

Invece, scandagliando le opzioni delle Impostazioni si può scoprire una vera e propria miniera d’oro, con una marea di funzioni che possono tornare molto utili. Gli iPhone non costano nemmeno poco, dunque è bene utilizzarli fino in fondo. Tra le funzionalità già integrate nel vostro iPhone c’è quella della scansione di un documento cartaceo, che funziona appunto come uno scanner vero e proprio.

Scansiona un documento cartaceo con l’iPhone senza usare app

In questo modo, il vostro iPhone catturerà una immagine precisa e già ritagliata del documento o immagine che intendete scansionare, senza bisogno di dover scaricare sul vostro telefono delle app specifiche per la scansione. Come invece accade per gli altri smartphone.

Per scansionare facilmente e velocemente un documento cartaceo con il vostro iPhone, non c’è bisogno di scaricare app che possono anche essere pericolose e magari occupano memoria sul vostro telefono. Il dispositivo Apple ha già tutto per facilitarvi in questo compito. Potete usare, come sempre, la fotocamera e scattare una semplice fotografia oppure usare un’altra opzione, già disponibile nel vostro telefono.

Non dovete fare altro che andare sulle Note del vostro iPhone, dalle Impostazioni, e cliccare su “Scansione documento”. A quel punto si aprirà l’obiettivo della fotocamera. Inquadrate bene il documento da scansionare e il telefono ritaglierà l’immagine del file in modo perfetto. Proprio come nella scansione tramite app. Una volta che l’immagine del documento sarà ritagliata sarà pronta per utilizzata inviata.

Si può raggiungere l’opzione “Scansione documento” anche dalla app “file” del telefono. Questa è soltanto una delle tante funzioni e opzioni “nascoste” del vostro iPhone che forse non conoscevate ma che è utilissima, soprattutto per chi ha bisogno di inviare tramite telefono documenti e immagini che siano ben scansionati, chiaramente visibili in ogni dettaglio.