Scoprire se il tuo telefono è stato hackerato è semplice: la funzione ‘nascosta’ di Google che ti salva la vita

Hai la sensazione che il tuo telefono sia stato hackerato? Scoprire se vero è semplice: tutto sulla funzione di Google che ti salva la vita.

La rete e il web riservano sempre delle sorprese spiacevoli a cui stare attenti dato che riguardano i dati personali. Un eventuale hackeraggio del proprio telefono porterebbe l’hacker ad avere accesso a tutte le informazioni in esso contenute, causando non pochi problemi al proprietario del dispositivo.

La tecnologia nel corso del tempo si è evoluta portando alla luce delle situazioni, per certi versi, scomode. Quando si naviga l’attenzione deve essere massima perché i dati possono finire nelle mani degli hacker che li rivendono nel dark web, una parte di Internet sommersa e molto utilizzata dai criminali.

La situazione in merito alla privacy si fa delicata e diventa obbligatorio conoscere la funzione ‘nascosta’ di Google. Questa è stata illustrata dalla pagina gbr.tech, con l’esperto che ha spiegato nei dettagli come scoprire se lo smartphone o l’indirizzo e-mail sono stati hackerati.

Funzione ‘nascosta’ di Google: così scopri se il telefono è stato hackerato

Il team di Google sta lavorando intensamente per offrire agli utenti di tutto il mondo delle soluzioni dedicate alla privacy e alla sicurezza. Di recente, come segnalato dalla pagina gbr.tech, è emersa una funzione ‘nascosta’ che permette di scoprire se il telefono o l’e-mail sono stati hackerati.

Avere accesso a questa funzione è davvero molto semplice dato che si trova all’interno dell’app di Google. Dopo aver aperto l’applicazione bisogna cliccare in alto a destra, posizione in cui ci sarà il profilo di Google. Aperto il proprio profilo ci sarà un elenco con diverse opzioni ma ci si dovrà concentrare sulla voce “Report del dark web“.

Cliccando su “Report del dark web” si potrà dare il via alla verifica premendo “Esegui scansione“. A quel punto, Google effettuerà una scansione su tutto il dark web per controllare se i dati sono stati compromessi.

Dopo la scansione, si potrà verificare se il proprio telefono è stato hackerato con i dati finiti sul dark web. In questo modo gli utenti potranno avere piena consapevolezza dello stato della loro privacy, e tutto in pochissimi secondi. Insomma, questa funzione fornisce un grande aiuto sul piano della sicurezza che è sicuramente da tenere in considerazione.