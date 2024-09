Se hai smartphone e pc c’è un modo rivoluzionario per usarli insieme: non ne farai più a meno

Ti sveliamo un trucco per usare insieme il tuo smartphone e il tuo PC: dopo aver scoperto questo metodo non potrai più farne a meno!

Tutti ormai abbiamo uno smartphone e certamente tutti abbiamo un computer che può servirci per lavoro ma non necessariamente solo per quello. Sapevi che ora puoi usare insieme il tuo pc e il tuo cellulare? Se non lo sapevi allora devi assolutamente conoscere il trucco che ti sveleremo: una volta scoperto non potrai più farne a meno.

In pratica con una mossa davvero semplicissima e in pochi minuti potrai avere sul tuo computer tutte le App che solitamente usi dal tuo smartphone. Pensa la comodità di poter usare agevolmente e in un istante WhatsApp, Instagram, Telegram e molto altro non solo dal telefono ma anche dal Pc?

Senza contare che potrai usare le app contemporaneamente e questo ti velocizzerà moltissimo il lavoro in alcune situazioni. Il metodo è davvero semplice e bastano pochi minuti ma, incredibilmente, ancora quasi nessuno è al corrente di questa novità davvero rivoluzionaria.

Rivoluzionaria in quanto ti permetterà di fare anche con il computer tutto ciò che solitamente puoi fare solo con il cellulare. Ma quando lo smartphone è scarico? O se disgraziatamente te lo sei dimenticato a casa del partner e hai un’urgenza da risolvere? A volte la tecnologia può davvero migliorare la nostra vita e questo trucchetto ne è una dimostrazione, vedrai!

Con questo trucco usi Pc e telefono insieme

Hai uno smartphone Android? Perfetto: questo metodo, infatti, funziona solo con Android. Dunque se ha un IPhone non potrai farlo. Se hai un Android la tua vita cambierà e in meglio grazie ad un trucco semplice: in pochissimi minuti potrai usare tutte le App anche dal tuo computer.

In un mondo che corre, noi dobbiamo correre di più. Essere veloci, smart e poter usare le applicazioni sia sul cellulare che sul computer può darci un bel vantaggio in termini di risparmio di tempo. Sul lavoro in primis. Pensa alla comodità di poter usare tutte le App che usi abitualmente su entrambi i dispositivi?

Chi lavora molto con il computer o con i social o con la tecnologia in generale sa bene quanto essere rapidi e performanti sia importante. Se vuoi usare insieme smartphone e computer devi solo seguire questi pochi passaggi:

per prima cosa vai sul Google Play Store

Scarica l’app Collegamento a Windows

Ora vai sul tuo computer, vai su “start” e cerca “collegamento al telefono”

Seleziona “Android”

Ora con il cellulare scansiona il codice QR che ti comparirà sul computer.

Eco fatto: ora dal computer potrai usare tutte le App che fino ad oggi hai usato solo sul cellulare. Il telefonino è scarico? nessun problema: potrai fare tutto dal tuo pc!