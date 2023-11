Se il tuo telefono riceve uno scarso segnale, ecco il codice segreto che ti svolterà la giornata: prenderà benissimo

Il telefono prende male e il segnale è scarso. Come puoi migliorare la situazione nel luogo in cui ti trovi? C’è un trucco che puoi provare.

La rete telefonica su cui si agganciano gli smartphone di tutto il mondo è composta da segnali che viaggiano su frequenze diverse. L’ultima arrivata, la più veloce in teoria, è la rete 5G che però, anche nel nostro Paese, non ha ancora ovviamente raggiunto tutta la popolazione in maniera completa.

La situazione che potremmo definire a macchia di leopardo della connettività ad alta velocità in Italia porta ad avere situazioni in cui il cellulare sembra posseduto da uno spirito maligno e non prende più. Oppure la qualità scende. Esiste, per alcuni smartphone almeno, una possibilità di andare a lavorare in alcune impostazioni che potrebbero aiutarti a controllare meglio la rete cui si collega il tuo smartphone.

Così facendo, garantirti una connessione migliore. Uno dei problemi della modernità è quello di avere uno smartphone con poco segnale o che non è in grado di collegarsi a internet. Questa stessa situazione qualche anno fa sarebbe stata gestita con una scrollata di spalle ma adesso genera una forma di panico a quella che si produce quando si perde il portafoglio.

Per questi smartphone puoi lavorare sul segnale con un codice

Questo perché lo smartphone non è un oggetto da utilizzare quando serve ma un compagno di lavoro e della vita privata pressoché imprescindibile. E quando lo smartphone non ha segnale la tensione sale rapidamente. Se possiedi uno smartphone Google Pixel puoi sfruttare uno dei molti codici da inserire attraverso il tastierino numerico che permettono di entrare in quei menù che di solito sono appannaggio dei developer.

Il codice è il seguente: *#*#4636#*#*. Quello che fa è aprire il menù relativo alle informazioni sul telefono. Il codice ti mette davanti a tutta una serie di informazioni che sono ovviamente scritte per essere interpretate solo dai developer. Ma c’è una voce che riguarda la connessione e che è facilmente individuabile: “Set preferred network type”.

All’interno di questo menu troverai varie opzioni che ti consentono di dire al tuo telefono tra quali fonti di segnale scegliere. Di solito quella che viene flaggata come attiva è quella che copre tutta la casistica ma ci sono alcune situazioni di cui paradossalmente il segnale migliore potrebbe non essere quello del 5G che tanto aneli di utilizzare.

Se la zona in cui abiti non è coperta dal 5G puoi pensare di disabilitare l’opzione e di consentire allo smartphone di provare ad agganciare il segnale e mantenerlo nel 4G LTE. Tieni presente che questa opzione di andare a lavorare all’interno dei menu del tuo smartphone è una soluzione che va messa in campo solo se hai provato già con altri sistemi e devi anche ricordarti che se dovessi riscontrare altri anomalie sarà il caso di riportare l’impostazione a quella iniziale.