Smartphone nuovo sotto i 200 euro? Ecco i migliori 5 per prezzo e prestazioni

Vuoi acquistare un nuovo smartphone e hai soltanto duecento euro di budget? Niente paura, abbiamo la soluzione giusta per te. Ecco i modelli che potrebbero rivelarsi perfetti per le tue esigenze.

L’acquisto di un nuovo smartphone non è mai un’operazione semplice, esistono tantissimi modelli e tutti sembrano avere qualcosa di unico. C’è chi punta sulla fotocamera, chi ha un processore più potente, chi ha una memoria più estesa e chi è in possesso di una RAM maggiore. Ecco perché diventa complicato puntare il dito verso un modello e acquistarlo, hai sempre paura di commettere un errore e di avere rimpianti, soprattutto quando il budget non è elevatissimo.

Se acquisti uno smartphone top di gamma, infatti, sai già di avere tra le mani l’ultimo modello, con le specifiche più attuali, dotato delle caratteristiche migliori. Ma, quando puoi spendere soltanto duecento euro per effettuare questo acquisto, tutto diventa più difficile. Ecco perché oggi abbiamo deciso di darti una mano e di venire incontro alle tue esigenze. Tra poco avrai la possibilità di leggere quali sono i migliori cinque smartphone che puoi comprare con soli duecento euro. Resterai sorpreso quando leggerai la qualità di questi cellulari. Potresti fare un vero e proprio affare.

I cinque smartphone da acquistare con meno di duecento euro

Il primo modello che vogliamo suggerirti è un Honor X8a, uscito all’inizio del 2023. Ha un’ottima fotocamera e 128 giga di archiviazione, ma non ha il 5g. Ha 6 GB di RAM ed è un modello discreto per chi non vuole spendere molto. Il suo display Amoled a 90 HZ è di buona qualità ed ha un’ottima risoluzione. Passiamo al Redmi Note 12, prodotto da Xiaomi e messo sul mercato a marzo del 2023. Ha un ottimo display, purtroppo non è in possesso della tecnologia 5g, ma ha due fotocamere posteriori da 48 mega pixel che fanno un lavoro eccellente. Inoltre, Xiaomi garantisce due anni di aggiornamenti per questo modello.

Il Samsung Galaxy A14 è uno dei migliori smartphone di bassa fascia, disponibile a circa 130 euro in diversi store online. Ha un’ottima batteria e dispone di 4 GB di RAM, inoltre ha la memoria espandibile. Anche questo cellulare non ha la connettività 5g ed è possibile vedere video fino al full HD. Un altro modello che potresti prendere in considerazione è il OnePlus Nord CE 2 Lite. Questo smartphone ha un buon design, fa delle foto dignitose e si trova negli store online a circa duecento euro. Inoltre, questo OnePlus ha un’ottima batteria e gli aggiornamenti sono garantiti fino al 2025. Purtroppo, la qualità dei video non è eccelsa.

L’ultimo modello che abbiamo intenzione di suggerirti è un Poco M5S. Tra le sue caratteristiche migliori ci sono sicuramente la resistenza all’acqua e un ottimo display. Anche questo smartphone non ha la connettività 5g ed è disponibile con un jack audio presente nella scatola al momento della vendita. Costa circa 140 euro e potrebbe essere perfetto per te. Allora, hai scelto quale sarà il tuo nuovo smartphone?