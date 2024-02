Smartphone, spariscono tutte le app: cosa sta succedendo

Gli utenti devono essere preparati alla prossima evoluzione, gli smartphone non avranno più applicazioni su cui cliccare.

La tecnologia avanza imperterrita e una rivoluzione è pronta ad accadere almeno secondo quanto annunciato da Qualcomm. Niente più app sullo smartphone, l’esperienza sarà completamente nuova e sorprendente.

Durante il Mobile World Congress 2024 Qualcomm ha annunciato durante una conferenza sugli sviluppi dell’azienda in relazione al 5G, al Wi-Fi 7 e all’intelligenza artificiale che gli smartphone del futuro saranno privi di applicazioni. Gli utenti si sono sempre mostrati scettici davanti ad una tale possibilità. Ora dovranno ricredersi perché la rivoluzione sembra essere arrivata. Dimenticheremo presto le app preferite per raggiungere i servizi desiderati.

Sono stati creati dispositivi che possono fornire una potenza computazionale incredibile per far vivere un’esperienza totalmente rinnovata all’utente. Per chi non avesse ben chiara la portata di una notizia del genere possiamo dire che lo smartphone senza app è pari all’arrivo della navigazione web con Google. Il motore di ricerca ha velocizzato e semplificato le operazioni rivoluzionando l’esperienza degli utenti. Tutto questo accadrà nuovamente grazie all’arrivo dell’Intelligenza Artificiale sullo smartphone.

L’Intelligenza Artificiale fa sparire le app dagli smartphone

Oggi gli utenti hanno tante app sullo smartphone, ognuna delle quali ha una finalità diversa. C’è quella per modificare le foto, quella per ascoltare musica, l’app torcia e l’applicazione per messaggiare. Potremmo continuare a lungo ma presto questo elenco non servirà più. L’IA Ibrida lavora sia in cloud che sul dispositivo locale e permetterà di bypassare le app soddisfacendo velocemente le necessità dell’utente. Ecco cosa potrà fare uno smartphone con Intelligenza Artificiale.

Su Snapdragon 8 Gen 3 si sono svolti i primi esperimenti. Parliamo di un device di fascia alta ma l’obiettivo è far arrivare l’Intelligenza Artificiale a tutti gli utenti. Gli esperti sono a lavoro per migliorare la connettività e portare il 5G anche su dispositivi dal costo inferiore a cento euro. Altre sfide sono la security e la privacy durante l’uso dell’IA. Qualcomm sta cercando di capire come superare ogni possibile ostacolo e ha coinvolto Honor, Xiaomi, Samsung e altre aziende.

Durante la conferenza è stata offerta una dimostrazione pratica dello smartphone senza applicazioni in collaborazione con Deutsche Telekom ideando un concept phone Android con Snapdragon 8 Gen 3 alimentato dall’Intelligenza Artificiale. Permette una comunicazione costante tra l’utente e l’IA. Quest’ultima disegnerà l’interfaccia velocemente, analizzerà i dati e produrrà risultati certi. Basterà una richiesta con la voce oppure con la digitazione perché l’Intelligenza Artificiale risponda in pochissimo tempo alle esigenze dell’utente.