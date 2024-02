Stai pensando di acquistare il nuovo Samsung Galaxy S24? Allora devi assolutamente sapere questo

Occhio ad un importante aspetto da conoscere per chi sta pensando di comprare il nuovo Samsung Galaxy S24: tutti i dettagli

Gli aggiornamenti, le novità e in generale tutti gli aspetti che riguardano il mondo della tecnologia suscitano sempre un forte interesse degli utenti. Quest’ultimi, infatti, sono sempre ansiosi di conoscere cosa bolle in pentola, al pari dei vari elementi interessanti che emergono sul tema. Ancor più interesse, poi, si accende qualora il tutto si leghi ai nuovi smartphone in arrivo, e ancor più nel dettaglio al nuovo Samsung Galaxy S24.

Sono infatti in tanti coloro che stanno pensando di comprare il nuovo prodotto della ben nota società d’elettronica, uno dei punti di riferimento del settore e fra i maggiori produttori a livello globale di elettronica di consumo e non solo. Samsung Electronics ha infatti ufficializzato la disponibilità mondiale della nuova serie dei telefoni Galaxy S24. Si tratta di un dispositivo che vede la presenza di strumenti di IA fornite mediante Galaxy AI. Una ulteriore ragione, quest’ultima, che sta contribuendo al successo riscosso dallo smartphone, e che sta portando in molti ad attenderne con entusiasmo l’arrivo.

A tal riguardo, gli elementi da approfondire non mancano. Come spiegato dal presidente e responsabile del Mobile eXperience Business di Samsung Electornics, il lancio della nuova serie mostra il primo step dell’azienda nella direzione di “una nuova era di telefoni AI”. Dispositivi che “vanno oltre l’attuale smartphone”. TM Roh ha sottolineato che Galaxy AI è stata ideata per essere parte essenziale della vita quotidiana e che cambierà in maniera permanente il modo tramite cui le persone interagiscono col mondo.

Samsung Galaxy S24, occhio agli aspetti da conoscere per chi sta pensando di comprarlo

Desta dunque attenzione la nuova serie di smartphone Galaxy S24, annunciata da Samsung Electronics, e che si legherà a strumenti di IA grazie a Galaxy AI. Dopo il relativo annuncio, non a caso si è registrata una crescita a due cifre dei pre-ordini, al confronto dei precedessori. In particolare l’interesse degli utenti, più del sessanta cinque per cento dei consumatori, si sta soffermando sulla variante Ultra.

E proprio a proposito di Galaxy AI, occorre sapere che ad esser proposte sono funzionalità IA, come ad esempio la possibilità di una comunicazione senza barriere, mediante Live Translate e Chat Assist. Gli utenti che compreranno i Galaxy 24 potranno anche approfondire l’inedito ProVisual Engine, un insieme di strumenti di intelligenza artificiale per fotocamere, il cui obiettivo è legato alla massimizzazione della libertà creativa. Ma si pensi poi, anche, al nuovo standard di ricerca fornito da Circle to Search (Google).

Altro aspetto importante da tener presente, poi, riguarda l’estensione, attraverso gli aggiornamenti software, della gran parte delle funzionalità di Galaxy AI ai predecessori, fra cui la Serie S23, S23 FE e Z Fold5. E ancora, Z Flip5 e Tab S9. Per quanto concerne la serie S24 Galaxy, ci sarà il supporto con 7 generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e non è tutto, poiché saranno 7 gli anni a proposito del supporto in ottica aggiornamenti di sicurezza.