TalkBack, funzione di un’utilità unica: a cosa serve e come attivarla in un secondo

Da oggi il telefono può parlare e guidarti nel suo utilizzo: cos’è e per chi è fondamentale la funzione TalkBack dei telefoni Android.

TalkBack è una funzione di accessibilità integrata nei telefoni Android che consente agli utenti ipovedenti e non vedenti di utilizzare il dispositivo senza dover guardare lo schermo. TalkBack descrive ad alta voce le azioni eseguite sul dispositivo, nonché di leggere gli avvisi o le notifiche che compaiono sullo schermo.

TalkBack funziona utilizzando una combinazione di suoni e vibrazioni per fornire agli utenti informazioni sull’utilizzo del dispositivo. Ad esempio, quando un utente tocca l’icona di una App, TalkBack pronuncia il nome della App che sta per essere avviata. Quando un utente scorre sullo schermo, TalkBack descrive le icone e le altre voci che vengono visualizzate sullo schermo, in maniera che l’utente sia in grado di trovarle facilmente.

Oltre a questo TalkBack legge ad alta voce i contenuti testuali del dispositivo, ma descrive anche immagini e video e consente agli utenti di controllare il dispositivo utilizzando comandi vocali o gestuali. Si tratta quindi di una funzione essenziale per gli ipovedenti e i non vedenti ma può essere estremamente utile anche per gli anziani che fanno fatica a utilizzare il telefono oppure non si rendono conto di quello che stanno facendo quando cliccano sullo schermo.

È anche possibile impostare diverse velocità di lettura dei contenuti del dispositivo e scegliere la voce che interagirà con l’utente. Per quanto riguarda invece la vibrazione, questa funzione può essere disattivata e i gesti da compiere per navigare attraverso le varie schermate del telefono possono essere personalizzati sulle esigenze di ogni utente.

Come attivare e disattivare TalkBack

La funzione TalkBack si trova all’interno del Menu Impostazioni. Dopo averlo aperto è necessario cliccare sulla voce Accessibilità e selezionare TalkBack dal menu che si aprirà subito dopo.

A quel punto comparirà un interruttore che andrà fatto scorrere su ON in maniera che la funzione si attivi. Per disattivare TalkBack il procedimento sarà identico, con l’unica differenza che, una volta arrivati all’interruttore, bisognerà spostarlo su OFF.

Se si vuole evitare tutto questo procedimento è possibile utilizzare una comoda scorciatoia di attivazione che consiste nel tenere premuti entrambi i tasti del volume contemporaneamente per tre secondi.

Anche in questo caso, per disattivare la funzione il procedimento è identico: una nuova pressione di tre secondi su entrambi i tasti del volume contemporaneamente.