Trasferire lo SPID su un altro smartphone: non è difficile come pensi, bastano pochi passaggi

Hai difficoltà a trasferire lo SPID su un altro cellulare? Puoi riuscirci con questa facile procedura: seguila passo dopo passo.

Come sappiamo molto bene lo SPID è un sistema di autenticazione che viene utilizzato dai cittadini e dalle società. Così facendo diventa nettamente più facile e sicuro accedere a determinati servizi. In tutte queste piattaforme è sufficiente utilizzare le stesse credenziali. Quindi non è necessario cambiare account ogni volta che si giunge su un nuovo sito web. Le credenziali vengono rilasciate da alcuni enti, come Poste Italiane per esempio.

L’accesso può essere effettuato da qualsiasi dispositivo. Di solito è più semplice farlo con uno smartphone dato che è intuitivo. Forse non lo è così tanto trasferire i dati su un altro cellulare. Richiede una discreta conoscenza dei dispositivi e una buona pazienza. Ma se non sapete in che modo farlo, allora vi basterà seguire questa guida. Sarà una manna dal cielo per tanti di voi.

Come trasferire lo SPID su un altro cellulare: segui alla lettera la procedura riportata

Tanto per cominciare attivate Poste ID. Così facendo diventa possibile trasferire lo SPID delle Poste Italiane su un altro dispositivo. Collegatevi al sito ufficiale e andate su “Accedi”, inserendo le proprie credenziali. Ci vorranno pochi secondi per poter entrare nel servizio. Poi verificate l’identità tramite PosteID. Per farlo basta continuare su “Prosegui”, prendere lo smartphone e fare tap sulla notifica appena ricevuta da PosteID.

Andate avanti inserendo il codice PosteID nel campo mostrato. Date uno sguardo alla schermata “Gestisci la tua identità digitale” e selezionate la scheda “I tuoi dati”. Concentratevi sul pulsante “Modifica” e scorrete fino a quando non troverete il numero di telefono associato allo SPID Poste. Se non risulta alcun numero di telefono certificato, allora è sufficiente selezionare l’opzione “Altro”. Qui dovrete inserire il nuovo numero e confermare tramite il cellulare.

Riceverete un codice di verifica via SMS da digitare nel Campo di conferma (è un OTP). Concludete cliccando sul pulsante “Conferma”. Adesso potrete utilizzare il nuovo Poste ID su un nuovo cellulare associato. Ovviamente non dimenticate di scaricare l’applicazione sul nuovo smartphone. Seguendo questa procedura non dovreste avere nessun tipo di problema. Difatti richiede pochi minuti ed è davvero intuitiva. Avevate mai avuto problemi con l’accesso dello SPID prima d’ora?