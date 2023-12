Uno smartphone sul palmo di una mano? Prima era sogno, adesso è realtà: come funziona il nuovo prodotto ultratecnologico

Sognate di avere uno smartphone sul palmo di una mano? Il progetto sta diventando realtà, ecco tutti i dettagli.

Sognare in grande per ciò che riguarda il settore della telefonia è possibile. Considerando gli ultimi progressi tecnologici fatti dalle principali aziende operanti, che stanno lavorando a smartphone sempre più avanzati e che ci faranno vivere esperienze ai limiti dell’immaginabile.

Tra le altre cose, di recente è emerso un nuovo progetto che ha dell’avveniristico. Stando a quanto emerso, un’azienda starebbe lavorando ad un nuovo prototipo di smartphone che può essere tenuto… sul palmo di una mano. Ecco tutti i dettagli in merito a quello che sarà il suo utilizzo e le principali caratteristiche tecniche da poter sfruttare per godere di tutti i benefici di un cellulare con dimensioni di molto ridotte.

Smartphone sul palmo di una mano: i dettagli del nuovo progetto

Ha già un nome e sono emerse le prime caratteristiche tecniche. Lo smartphone da tenere sul palmo di una mano potrebbe presto diventare realtà e potenzialmente potrebbe portare all’ennesima rivoluzione per ciò che riguarda il settore della telefonia mobile. Gli appassionati del settore già non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire tutte le potenzialità di questo dispositivo che guarda dritto al futuro.

Si chiamerà Humane AI Pin e altro non è che un wearable da poter pinzare agli indumenti o tenere direttamente sul palmo di una mano. Ha una clip magnetica, comoda per la portabilità e che al tempo stesso funge da batteria aggiuntiva per poter assicurare fino ad un giorno di autonomia.

Non c’è uno schermo, ma solo tante componenti che lavorano dall’interno. Tutte le informazioni saranno proiettate con una luce laser sul palmo di chi la indossa. Con anche un assistente vocale che parlerà tramite speaker.

E non stiamo parlando di un supporto allo smartphone principale, ma di un dispositivo a sé stante. Grazie al touchpad, inoltre, i comandi avvengono tramite tocco, voce e gesti. Il tutto verrà supportato dall’intelligenza artificiale del sistema operativo proprietario Cosmo.

Così da poter leggere i messaggi ricevuti, tradurre una lingua con lo stesso timbro, identificare oggetti con la fotocamera e fornire informazioni. C’è poi l’Humane Center, grazie al quale poter vedere foto scattate, video, note e tanto altro. Sarà lanciato sul mercato il prossimo anno, al costo di 699 dollari a cui aggiungere un abbonamento di 24 dollari al mese per dati mobili e cloud.