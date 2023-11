Xiaomi 14 Ultra, continuano ad arrivare leak: c’è una super sorpresa sulla fotocamera

Non solo Samsung, pronto a spaccare. Gli Xiaomi 14 Ultra continuano a incuriosire coi suoi leak: una super fotocamera che non ti aspetti.

Smartphone top gamma in vetrina. Tanta curiosità tra gli appassionati di cellulari perché il 2024 si aprirà col botto. Samsung sta creando una curiosità pazzesca sui suoi Galaxy S24, per due ordini di motivi.

Il primo va identificato proprio in un smartphone top gamma e come tale ci si desta particolare attenzione, se non fosse che il marchio sudcoreano ha una cura particolare nella fotocamera, da sempre top nonostante l’iPhone 15 Pro Max si sia avvicinato molto all’optimum di Samsung.

La seconda è la parola chiave che aprirà il 2024: l’intelligenza artificiale introdotta negli smartphone. Google ha cominciato, Samsung continuerà. Ma attenzione ai cinesi: lo Xiaomi 14 Ultra sembra proprio regalare una super sorpresa proprio sulla fotocamera.

Xiaomi 14 Ultra, capacità della batteria ridotta. SoC da urlo. E una sfida chiara a Samsung

La serie Xiaomi 14 è sbarcata in Cina, con i suoi modelli modelli vanilla, sia nella versione standard sia in quella Pro. Così il colosso pechinese è libero di ultimare la versione Ultra, degno erede dello Xiaomi 13. Di ufficiale c’è poco, di leak tanto. In abbondanza.

Una prima indiscrezione vorrebbe lo smartphone top gamma di Xiaomi con una capacità ridotta. Secondo un report della CNMO (cinese) Xiaomi ha intenzione di inserire sull’Ultra una da 5.500 mAh: se fosse così, si tratterebbe di un aggiornamento significativo rispetto allo Xiaomi 13 Ultra, che ne ospitava una da 5.000 mAh.

Sono in tanti a sostenere che Si dice che lo Xiaomi 14 Ultra sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici, con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento di 120Hz, alimentato da un SoC da urlo, lo Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm. La sorpresa, però arriva dal comporto fotografico.

Secondo l’ultimo leak, infatti, lo Xiaomi 14 Ultra ospiterà una quadrupla fotocamera posteriore, comprendente un sensore Sony Lytia LYT-900 da 1 pollice. È qui Xiaomi vuole lanciare la sfida a Samsung: fotocamere totalmente rinnovate rispetto ai tutti e tre i suoi predecessori, Xiaomi 13 Ultra compreso, lanciato lo scorso giugno in Europa. Ma quando uscirà lo Xiamo 14 Ultra? In tanti se lo domandano.

Un informatore cinese sembra avere una risposta plausibile, o giù di lì: tra fine marzo, massimo aprile. Sarebbe più o meno in concomitanza con la serie Huawei P70 e Vivo X100 Ultra, che diventeranno ufficiali proprio nel primo trimestre del 2024.